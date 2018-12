Phụ huynh tát cô giáo giữa trường vì con bị xước má

Sáng 18/10, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) Ngô Bá Dũng cho biết, đã nhận được tờ trình liên quan vụ xô xát giữa phụ huynh và giáo viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đức Trí (quận Hải Châu).

Theo tường trình, vào giờ tan trường chiều 12/10, phát hiện mặt con có vết xước và nghe nói bị cô giáo đánh, bà An - mẹ của em Minh (lớp 3) đã xông vào tát giáo viên Lan, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh. Được can ngăn, bà An mới biết mình đánh nhầm người.

Ban giám hiệu trường Đức Trí đã mời phụ huynh lên làm việc. Tại đây, khi gặp chính xác cô giáo đã đánh con mình, bà An lấy điện thoại chụp ảnh dọa đăng hình cô lên mạng. Bố của học sinh Minh sau đó cũng đến trường, gây náo loạn khi giằng co micro với giáo viên, người đang trả học sinh ra về.

Giải trình việc đánh trẻ, cô giáo lớp 3 cho biết vào giờ ngủ trưa, dù được nhắc nhiều lần nhưng em Minh vẫn nói chuyện. Cô đã phạt đánh vào vai lúc Minh nằm sấp. Chiếc móng tay dài của cô trượt vào má học sinh nhưng không biết da bị xước để xử lý. Giáo viên sau đó đã xin lỗi phụ huynh.

Ngày 14/10, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Đức Trí họp toàn thể giáo viên, nghiêm khắc phê bình cô giáo đã đánh học sinh. Nhà trường đồng thời đến gặp gia đình xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình em Minh không tiếp và rút hồ sơ chuyển trường cho con.

"Mẹ của học sinh trên cũng là giáo viên trung học. Cách hành xử của cô với đồng nghiệp như thế thật đáng trách, khó chấp nhận được", Phó phòng Giáo dục quận Hải Châu nói và cho hay sự việc đã được báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.

Chánh thanh tra Sở Giáo dục Mai Tấn Linh cho hay, Sở đang làm việc với cô giáo có hành vi phạt học sinh để có hướng xử lý. Đối với bà An, Sở không có trách nhiệm xử phạt do khi sự việc xảy ra, giáo viên này đang trong vai trò phụ huynh. Dù vậy, bà An đã bị cô giáo đánh nhầm làm đơn tố cáo tội hành hung nên công an sẽ vào cuộc làm rõ.

"Là cán bộ quản lý, tôi thấy rất tiếc và xấu hổ vì hành xử của người mẹ làm giáo viên. Dù sự việc xảy ra, cô này trong tư cách phụ huynh, nhưng người làm giáo dục là phải điềm đạm, tìm hiểu rõ đúng sai rồi nói chuyện với người có trách nhiệm, chứ không thể vung tay như người ở chợ được", ông Linh nói.

Quỳnh Trang

*Tên nhân vật đã thay đổi.