Phụ huynh 'đánh vật' đưa con tới trường ngày rét

Học sinh Hà Nội được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10

Có chồng là bộ đội đóng quân ở xa, chị Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) một mình chăm nuôi hai con, đứa lớn học lớp 4, đứa bé đang mẫu giáo. Nhà cách trường 7km, con vào lớp lúc 7h30 nên từ 6h15 chị phải đánh thức hai con.

Chị Minh kể, bình thường không sao, những ngày rét đậm, việc gọi con dậy đúng giờ rất vất vả. Chúng cứ vật vã, ngồi lên rồi lại nằm xuống, mè nheo xin ngủ thêm 5 phút. Có hôm mẹ để con ngủ thêm rồi mải chuẩn bị bữa sáng, lúc bàn ăn đã sẵn sàng thì con vẫn ngủ say.

"Tôi cuống cuồng giúp con vệ sinh, mặc quần áo rồi bỏ lại bữa sáng để lên xe tới trường. Trên đường, phải luôn miệng giục con ôm chặt mẹ, không lại ngái ngủ, ngã ra đường. Tới gần trường, tôi mua cho đứa lớn nắm xôi, đứa bé cốc cháo để ăn tại lớp", chị Minh kể. Mấy ngày qua Hà Nội lạnh 10-12 độ C, ba mẹ con chị ôm nhau ngủ quên trong chăn ấm và đều đi học, đi làm muộn.

Học sinh ngái ngủ trên đường đến trường, ngày rét.

Vợ chồng chị Oanh (quận Hà Đông) cũng "dở khóc dở cười" khi phải đưa con đến trường trước 7h30 sáng mùa đông. Cả nhà chị thường đặt chuông lúc 6h15 để đủ thời gian vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Nhưng những ngày rét, bố mẹ cũng ngái ngủ nên tắt chuông nằm thêm và ngủ quên.

"Có hôm tỉnh dậy đã 7h20, vợ chồng chỉ kịp thay quần áo, vơ túi xách rồi bế xốc cu con vẫn mơ màng lên ôtô. Dọc đường mẹ mặc quần áo, lau mặt cho con bằng khăn ướt để tỉnh táo và cho uống sữa hộp. Bố mẹ thì hoặc nhai tạm kẹo cao su cho miệng đỡ mùi hoặc lên cơ quan đánh răng", chị Oanh kể.

Ba ngày vừa qua, khi được cô giáo thông báo nếu rét dưới 10 độ C sẽ được nghỉ học, con trai chị Hoàng Vân (quận Hoàng Mai) buổi sáng luôn ì èo bảo "hôm nay lạnh dưới 10 độ" để không phải rời chiếc chăn ấm.

"Tôi đến tổn thọ vì sáng nào cũng phải gọi hai con đang tuổi mẫu giáo thức dậy rồi lại giục chúng ăn sáng, mặc đồ... tới trường. Nhà trường nhận trẻ đến 8h30, nhưng mẹ phải vào làm từ 8h và văn phòng cách xa 10km, đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi luôn tắc nghẽn. Tôi đang tính chuyển cơ quan vì bị nhắc quá nhiều chuyện không đúng giờ", chị Hoàng Vân than thở.

Theo chị Ngân Lượng, mẹ bé Bảo Anh (4 tuổi) để trẻ dậy ngay khi bố mẹ gọi, nhất là trong ngày lạnh, là rất khó. Chị dùng chiêu vừa kể chuyện vui, vừa bón sữa cho con khi bé vẫn mắt nhắm mắt mở rồi để con nằm thêm chừng 10 phút, trong lúc mình dọn dẹp, rửa cốc thìa. Chị sau đó coi như bé đã thức dậy và vào giục con đi đánh răng bằng chiêu "mẹ bế hay con tự làm".

"Tất nhiên trẻ thích được mẹ bế nên sẽ sà ngay vào lòng mẹ mà quên mất chuyện khóc lóc xin ngủ thêm. Đôi lần tôi giả vờ bạn mèo Kitty đã dậy và chạy đi chơi mất, con tưởng thật sẽ lập tức lao ra khỏi giường tìm", người mẹ chia sẻ.

Từ ngày 8 đến 12/1, không khí lạnh cường độ mạnh tràn về khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong giá rét. Nhiệt độ thấp nhất đã xuống âm 0,3 độ C ở trạm đo Mẫu Sơn (Lạng Sơn), vùng núi cao thấp nhất phổ biến 3-7 độ C. Hà Nội rét nhất 10 độ, cao nhất ngày cũng chỉ 17 C.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho phép Phòng Giáo dục, các nhà trường chủ động điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu nhiệt độ xuống dưới 10, trẻ mầm non, tiểu học được nghỉ. Học sinh THCS được nghỉ học khi thời tiết dưới 7 độ.

*Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.