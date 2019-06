Phó Chủ tịch Hà Giang bị cảnh cáo do để xảy ra gian lận điểm thi

Ông Trần Đức Quý có khuyết điểm, vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ngày 18/6, tại kết luận thông báo kết quả kỳ họp thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Hà Giang cho biết ngày 17/6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu kín, ra quyết định cảnh cáo với ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch tỉnh) và ông Vũ Văn Sử (cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) do "vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh".

Ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang. Ảnh: Viết Tuân.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, ông Trần Đức Quý là Trưởng ban chỉ đạo; ông Vũ Văn Sử là Chủ tịch Hội đồng thi.

Ngày 11/7/2018, Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia, dư luận dấy lên nghi ngờ khi điểm của thí sinh Hà Giang cao bất thường. Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia đã lập tổ công tác đến Hà Giang rà soát toàn bộ quá trình coi và chấm thi. Kết quả chấm thẩm định cho thấy, 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn một điểm so với điểm chấm thẩm định.

Ngày 17/7/2018, tại cuộc họp báo công bố sai phạm tại Hà Giang, Phó chủ tịch Trần Đức Quý nói: "Là trưởng ban chỉ đạo thi, tôi xin nhận trách nhiệm. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng do không có nghiệp vụ, yếu chuyên môn nên tạo khe hở. Đây là bài học xương máu cho giáo dục Hà Giang". Ông Quý từng là Giám đốc Sở Y tế Hà Giang trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh.

Ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang. Ngày 5/6/2019, VKSND tỉnh Hà Giang ra cáo trạng truy tố 5 bị can. Theo đó, bà Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban chấm thi) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Phạm Văn Khuông (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), Lê Thị Dung (cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo điều 366 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 365, Bộ luật Hình sự 2015.