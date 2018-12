Phó chủ tịch Cựu giáo chức TP HCM: 'Hãy mở đường cho cô Châu'

Thiếu trường mầm non cho học sinh nước ngoài Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, đại diện Phòng Giáo dục quận 7 cho biết, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư mọc lên trên địa bàn kéo theo dân số, đặc biệt là người nước ngoài tăng mạnh. Hiện, số trường mầm non tại khu đô thị mới Nam thành phố chưa đáp ứng đủ cho con em cư dân sinh sống tại đây, đặc biệt là trường có yếu tố nước ngoài. Riêng phường Tân Phong đang có 7 cơ sở giữ trẻ không phép có yếu tố nước ngoài với 23 nhóm lớp. Chủ đầu tư các trường này có giấy phép đầu tư, song về quận thì chưa được cấp phép do vướng một số thủ tục, quy hoạch.