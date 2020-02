Để việc học trực tuyến của con đạt hiệu quả đồng thời phụ huynh có thể quản lý quá trình sử dụng mạng internet của con, Hệ thống Giáo dục Học Mãi gợi ý phần mềm giúp phụ huynh dễ dàng quản lý con trên cả máy tính và điện thoại, dựa trên ba hệ điều hành phổ biến Windows, iOS và Android.

Parental control trên hệ điều hành Windows 7

Để thiết lập thời gian, ứng dụng mà con được phép sử dụng trên máy tính, phụ huynh làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Đặt mật khẩu tài khoản đang sử dụng đăng nhập vào windows (tài khoản cha) nếu chưa đặt mật khẩu đăng nhập, nếu đặt rồi thì bỏ qua bước này: Mở Start - Control panel - User Accounts and Family Safety - User Accounts.

Bước 2: Tạo tài khoản cần giám sát sử dụng máy tính (tài khoản con): Mở Control Panel - User Accounts and Family Safety - Setup parental controls for any user

Bước 3: Vào lại Control Panel - User Accounts and Family Safety - Setup parental controls for any user. Chọn tài khoản vừa mới tạo. Tích chọn "On, enforce current settings" để bật chức năng kiểm soát máy tính với hai chức năng chính: Time limits (Giới hạn thời gian sử dụng máy tính) và Allow and block specific programs: Cho phép hoặc chặn ứng dụng được phép sử dụng trên máy tính.

Phần mềm giúp phụ huynh quản lý con từ xa Hướng dẫn cách cài ứng dụng trên hệ điều hành Windows.

Để cài đặt thời gian sử dụng máy tính, có thể click chuột vào một ô bất kỳ để chọn, hoặc giữ chuột trái kéo chọn một khoảng thời gian muốn chặn hoặc sử dụng. Sau khi chọn xong thả chuột trái ra, nhấn OK để hoàn thành cài đặt.

Nhóm gia đình Micosoft trên hệ điều hành Windows 10

Đây là dịch vụ miễn phí và là một trong nhiều lợi ích của việc sở hữu một tài khoản Microsoft. Với cài đặt trên family.microsoft.com, phụ huynh có thể nhận các báo cáo về hoạt động của con, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, kiểm tra vị trí của con, giới hạn các trang web và trò chơi mà con có thể truy cập.

Sau khi cài đặt phần mềm này phụ huynh cần thiết lập và quản lý nhóm gia đình của bạn để từ đó có thể quản lý và giám sát các hoạt động của con trên mạng. Các bước thiết lập nhóm gia đình:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Bước 2: Truy cập vào family.microsoft.com.

Bước 3: Chọn Tạo nhóm gia đình và làm theo hướng dẫn.

Sau đó, bạn có thể mời các thành viên tham gia. Sau khi họ tham gia, bạn có thể lập lịch sự kiện trên lịch gia đình, nhận báo cáo hoạt động, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và hơn thế.

Screen Time trên hệ điều hành iOS

Trong iOS 12, Apple đã thêm tính năng Screen Time giúp phụ huỵnh quản lý thời gian sử dụng ứng dụng và đặt ra giới hạn cho nó. Để sử dụng tính năng này, phụ huynh cần lên iOS 12 trên điện thoại hoặc Ipad và làm 6 bước sau.

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone hoặc iPad của con.

Bước 2: Chọn Screen Time

Bước 3: Ở màn hình cài đặt đầu tiên, kích hoạt chức năng Screen Time

Bước 4: Chọn mục bên dưới là "Set up as a Parent"

Bước 5: Làm theo hướng dẫn từng bước cài đặt khung giờ khóa máy (Downtime), cài đặt danh sách các App được và không được chạy, các nội dung bị cấm... và sau đó là cài đặt mã khóa cha mẹ (Parent Code).

Bước 6: Nếu muốn điều chỉnh, vào lại Setting Screen Time.

Phần mềm giúp phụ huynh quản lý con từ xa Hướng dẫn cài Screen Time trên hệ điều hành iOS.

Ngoài ra, tính năng này còn hiệu quả hơn nhiều bởi khả năng có thể bật từ xa Screen Time, điều này hữu ích trong những ngày ba mẹ đi công tác xa, đi làm hay không ở kế bên con. Để bật từ xa, cha mẹ cần cài đặt các máy đăng nhập cùng một tài khoản iCloud và có bật Family Sharing. Sau đó sẽ vào Settings Tên người dùng Family Sharing Screen Time và sau đó thao tác tương tự như trên.

Family Link trên hệ điều hành Android

Với ứng dụng Family Link, phụ huynh có thể đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con. Việc này giúp phụ huynh cài đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con theo ngày hoặc theo các ứng dụng mà con dùng.

Phần mềm giúp phụ huynh quản lý con từ xa Cách cài Family Link trên hệ điều hành Android.

Thế Đan