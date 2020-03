Thứ ba, 3/3/2020, 04:00 (GMT+7)

Phân biệt 'however', 'although' và 'because'

Bạn sẽ chọn "however", "although" hay "because" để điền vào chỗ trống trong câu "We need to buy a new car. _____, we can't afford it right now"?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English