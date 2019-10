Thứ bảy, 19/10/2019, 10:38 (GMT+7)

Phân biệt cách phát âm 'to', 'two' và 'too'

Khi đứng riêng lẻ, ba từ 'to', 'two' và 'too' được phát âm giống nhau nhưng khi đặt trong câu, chúng được phát âm khác.

Phân biệt cách phát âm 'to', 'two' và 'too' Quang Nguyen