Thứ sáu, 21/2/2020, 04:00 (GMT+7)

Phân biệt ba thì quá khứ trong tiếng Anh

"I was very late. When I arrived, the conference _____", bạn sẽ chọn "started", "was already starting" hay "had already started" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English