Nữ thủ khoa đầu tiên được phong hàm trung úy của ĐH Phòng cháy chữa cháy

Tốt nghiệp thủ khoa với số điểm trung bình 9,19, Vũ Thị Thu Huyền (quê TP Hải Phòng) được thăng quân hàm vượt cấp, là trung úy duy nhất của toàn khóa D27, Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Tốt nghiệp thủ khoa, Huyền mong muốn được ở lại trường làm giảng viên hoặc quản lý học viên. Ảnh: NVCC.

"Nỗ lực không ngừng nghỉ, không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được" là nhận xét của thượng úy Phạm Văn Định về Huyền. Là giáo viên chủ nhiệm suốt 5 năm, thầy Định chứng kiến từng bước trưởng thành của học trò. Dù điểm đầu vào chưa cao (19) nhưng Huyền cố gắng ngay từ năm nhất trên cả 3 mặt là học tập, rèn luyện và tham gia phong trào, nhất là môn võ thuật của toàn trường.

"Đối với một học viên nữ, đó là sự cố gắng rất lớn", thầy Định nói và cho biết, Huyền là sinh viên nữ đầu tiên tốt nghiệp được phong quân hàm trung úy trong lịch sử 40 năm của Đại học Phòng cháy chữa cháy. Cách đây 5 năm, trường có một học viên nam ra trường với hàm trung úy.

Nữ thủ khoa từng giành 2 huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng trong các cuộc thi võ thuật thanh niên công an liên tiếp 3 năm liền. Ảnh: NVCC.

Thủ khoa 23 tuổi tự nhận không thông minh nên phải chịu khó gấp đôi, gấp ba người khác. Huyền thường chủ động hỏi thầy cô vướng mắc trong học tập, luôn tự động viên "mình là người mạnh mẽ, những gì con trai làm được mình cũng làm được".

Cô kể, con gái học phòng cháy chữa cháy phải leo tường, vượt rào, cầm lăng, vòi, ôm bình chữa cháy thực hành như những nam sinh khác. Dù được các thầy ưu tiên, không đòi hỏi quá cao như nam giới nhưng phải hoàn thành tốt.

Trước khi trở thành người lính cứu hỏa, các nam sinh được tham gia trực Đội chữa cháy học tập của trường, có cơ hội đi thực địa ở các đám cháy. Thu Huyền cũng được đi thực tế chữa cháy rừng khi thực tập tại Quận 12, TP HCM. "Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy rất vất vả. Em là con gái nên được giao nhiệm vụ hậu cần. Nhưng đám cháy cũng làm em bị sặc khói, nhức đầu", Huyền kể.

Cô gái "nhỏ nhưng có võ Teakwondo" từng giành một huy chương đồng, 2 huy chương vàng và một huy chương bạc trong hội thi võ thuật thanh niên công an liên tiếp các năm 2012-2014 do Bộ Công an tổ chức. Vào trường, Huyền mới bắt đầu tham gia CLB võ thuật với mục đích nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt các môn học thể chất. "Có lẽ em có chút năng khiếu nên được các thầy phát hiện sớm, động viên tập luyện để tham gia giải đấu", thủ khoa tâm sự.

Thu Huyền cùng bạn giành giải trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường. Ảnh: NVCC.

Nhận được sự động viên cộng thêm niềm yêu thích, Huyền đi tập mà không bỏ buổi nào, kể cả khi bị ốm. Cô thường tham gia thi đấu ở hạng cân nhỏ 47,51 kg. Lúc đó, cô nặng hơn 54 kg nên phải giảm cân rất khổ sở bằng cách giảm khẩu phần ăn, tập tăng cường kể cả trong lúc đói. Chuyện gặp chấn thương khi luyện tập lúc chuẩn bị thi đấu hay lúc thi đấu là bình thường.

Huyền cười nói rằng là con gái nhưng chân tay đầy vết thâm tím vì những lần đánh võ. Nhiều lần đi tập về muộn, cơm căng tin hết, cô lại úp mì tôm hoặc ăn bánh mì cho qua cơn đói. "Những khoảnh khắc bước lên sàn đấu, khi giành chiến thắng, nghe tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, thầy cô là những kỷ niệm em không bao giờ quên được trong suốt 5 năm học trong trường", Huyền chia sẻ.

