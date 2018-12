Nữ sinh thực tập: 'Phụ huynh ép tôi quỳ xin lỗi, nếu không sẽ đánh tiếp'

Sinh viên thực tập mang bầu bị phụ huynh xô ngã / Công an triệu tập phụ huynh vì đánh sinh viên thực tập

Ba ngày sau khi bị đánh khiến thai nhi đe dọa sẩy, chị Phan Thị Hiên (21 tuổi) sinh viên Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, đang được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Nằm điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, chị Hiên kể, sáng 22/3 khi đang cùng một số giáo viên Trường Mầm non Việt - Lào đón các cháu vào lớp 5E thì bà Phan Thị Nghĩa (38 tuổi) cùng con trai đi tới. Giơ vết bầm rộng bằng miệng chén ở cẳng chân con trai ra, bà Nghĩa tra chị Hiên "có phải cô đánh cháu không?".

Phan Thị Hiên trên giường bệnh sáng 25/3. Ảnh: Nguyễn Hải.

Sau vài lời thanh minh không đánh trẻ, chị Hiên bị bà Nghĩa xông tới túm tóc kéo về trước, đạp vào lưng và bụng, đấm vào mặt tới tấp dù nạn nhân liên tục nói đang mang bầu. Một số giáo viên đứng gần đó cố gắng can ngăn, tiếp tục cảnh báo chị Hiên mang bầu.

Đáp lại, bà Nghĩa nói "mang bầu cũng đánh" rồi tấn công cho tới lúc nạn nhân ngã sấp. Dừng trận đòn, phụ huynh yêu cầu "nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...".

Để bảo vệ mình, chị Hiên buộc phải nói dối đã đánh trẻ. "Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đã quỳ xuống trước mặt phụ huynh và cháu bé nói 'cô xin lỗi trẻ'. Khoảng một phút sau, phụ huynh rời đi thì tôi mới đứng dậy", chị Hiên kể.

Theo sinh viên thực tập này, ngoài vết thương trên cơ thể, việc phụ huynh ép quỳ là sự làm nhục khiến chị tổn thất tinh thần, xấu hổ với những người xung quanh và chính những đứa trẻ hàng ngày vẫn chăm sóc.

"Tôi không đánh con của phụ huynh Nghĩa bầm chân. Nếu công an xác minh được việc tôi đánh trẻ thì tôi chịu tội trước pháp luật", chị Hiên cam đoan.

Theo nữ sinh viên, người thân của bà Nghĩa đã tới thăm, bày tỏ mong muốn tha thứ. Tuy nhiên quan điểm của chị là để nhà chức trách làm rõ đúng sai, xử lý theo quy định.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hải.

Lãnh đạo công an thành phố Vinh cho hay, bà Phan Thị Nghĩa thừa nhận với cơ quan điều tra việc đánh, bắt nữ sinh viên quỳ và "tỏ ra hối lỗi". Bà này đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Công an cũng sẽ làm rõ việc nữ sinh viên có đánh trẻ bầm chân hay không.

Sáng 25/3, ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho hay, thành phố đã chỉ đạo công an làm rõ. "Nếu cô đánh trò thì phải xử lý nghiêm, ngược lại phụ huynh tấn công giáo viên cũng phải xử lý để răn đe, tránh những vụ việc tương tự tiếp diễn", ông An nói.

Trước đó sáng 22/3, bà Phan Thị Nghĩa tới Trường Mầm non công lập Việt - Lào (nơi có gần 700 học sinh) chửi bới, hành hung nữ sinh viên thực tập vì cho rằng người này đánh con mình bầm chân...