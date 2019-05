Nữ sinh lớp 10 bị đánh suốt một tiếng vì bảo vệ bạn

Thấy bạn bị đánh, Lan vào khuyên can thì bị hai bạn nữ đánh đấm gần một tiếng mà không có người can ngăn.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, nơi nữ sinh bị đánh đang theo học. Ảnh: Quang Hà.

Chiều 13/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho hay đã yêu cầu nhiều học sinh của hai trường THPT trên địa bàn viết tường trình, do liên quan đến video đánh bạn học phát tán trên mạng xã hội.

Khoảng 16h ngày 9/5, tại Trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy, Trần Diệu Thúy (17 tuổi, học sinh trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy) và Hoàng Thị Thanh Hóa (16 tuổi, trú xã Liên Thủy, đã bỏ học), đánh một nữ sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Thấy vậy, Lan (lớp 10, trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đến can ngăn, bảo vệ bạn thì bị nhóm này giữ lại, tát vào mặt, nắm tóc, đấm vào bụng và đá vào người liên tục một tiếng. Quá trình này không ai đứng ra can ngăn, dù có một nam sinh quay video. Sau sự việc, Lan thâm tím mặt, sưng mắt và cổ, phải nghỉ học. Hiện, gia đình đã gửi đơn đến nhà trường và công an, đề nghị làm rõ.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, cho hay đã mời những học sinh liên quan lên viết tường trình và sẽ kỷ luật những em liên quan. Trong khi đó, Hiệu trưởng trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy, nơi nữ sinh Trần Diệu Thúy đang theo học, cũng cho biết sẽ kỷ luật nữ sinh vì đánh bạn.

Riêng em Hoàng Thị Thanh Hóa do lo sợ nên bỏ đi khỏi địa phương. Công an thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) cho biết đang phối hợp với gia đình động viên em Hóa trở về. Phụ huynh và các học sinh liên quan được công an mời lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe hợp lý.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.