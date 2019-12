Nữ sinh đạt điểm tiếng Anh cao nhất kỳ thi IGCSE

Vượt qua hơn 1.220 thí sinh tại Việt Nam dự kỳ thi kết thúc chương trình trung học quốc tế (IGCSE) 2019, Elizabeth Phạm Ngô Hoàng Lan đạt điểm tiếng Anh cao nhất.

Hoàng Lan, 15 tuổi, đang học trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring, Hà Nội. Tại kỳ thi IGCSE 2019, em giành danh hiệu Top in Vietnam môn ESL (sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

Chia sẻ sau lễ vinh danh tại trường Wellspring, Hoàng Lan nói: "Khi được thông báo kết quả, em chỉ biết nói Wow vì quá bất ngờ và không thể tin nổi".

Elizabeth Phạm Ngô Hoàng Lan (áo trắng) chụp cùng mẹ và thầy chủ nhiệm Daniel Joseph Holmes trong lễ Vinh danh học sinh xuất sắc trong kỳ thi IGCSE của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỳ thi IGCSE diễn ra vào tháng 5, Hoàng Lan bắt đầu ôn tập và làm quen với dạng đề từ trước đó gần một năm. Với môn tiếng Anh, nữ sinh trải qua ba đợt thi với bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Phần thi nói diễn ra đầu tiên, Hoàng Lan bốc thăm vào chủ đề "Award" (Giải thưởng), yêu cầu kể về cảm xúc một lần nhận giải thưởng và bày tỏ quan điểm việc có nên duy trì giải thưởng là hình thức vinh danh hay không.

"Em đã kể về trải nghiệm năm lớp 5 khi đạt giải nhất tiếng Anh quốc gia của kỳ thi TOELF Primary. Em nghĩ để nói giải thưởng có tốt hay không cần phụ thuộc từng hoàn cảnh. Nếu chỉ làm vì thành tích thì không tốt, còn khi đã thích điều mình làm thì giải thưởng như sự ghi nhận nỗ lực mình bỏ ra", Hoàng Lan nói.

Với khả năng nói thành thạo và quan điểm rõ ràng, Hoàng Lan xuất sắc giành điểm mức 1, mức cao nhất phần thi nói của môn tiếng Anh.

Phần thi Đọc và Viết diễn ra cùng ngày, kéo dài gần 2 giờ. Trước đó khi luyện tập, Hoàng Lan thường thiếu khoảng 20 phút để hoàn thành ba bài viết. "Trong hai tuần cuối trước khi thi, em tăng cường luyện viết, đặc biệt là bài tóm tắt đoạn văn. Viết xong, em nhờ cô giáo nhận xét", nữ sinh kể.

Nhờ tập trung và đầu tư thời gian nghiêm túc, Hoàng Lan hoàn thành bài thi đọc và viết sớm 5 phút trước khi hết giờ, đủ thời gian soát bài. Kết quả, nữ sinh Hà Nội trở thành học sinh có điểm tiếng Anh cao nhất Việt Nam tại kỳ thi IGCSE.

Elizabeth Phạm Ngô Hoàng Lan. Ảnh: Thanh Hằng

Với Hoàng Lan, tiếng Anh không chỉ là môn học mà giống như một người bạn có sự gặp gỡ và tương tác hàng ngày nên không gặp nhiều áp lực trong quá trình học và ôn thi IGCSE.

Ngoài giờ học, em thích đọc báo, truyện bằng tiếng Anh để bổ sung kiến thức và nâng cao khả năng làm các bài tập đọc, viết của mình. "Quyển sách em thích nhất là The ocean at the end of the lane của nhà văn nam Neil Gaiman. Tác phẩm có sự lồng ghép giữa hiện thực và siêu thực, truyền cảm hứng tích cực và tác động mạnh đến cảm xúc của em", Hoàng Lan kể.

Từ sở thích đọc sách, Hoàng Lan được truyền cảm hứng trở thành nhà văn. "Em nghĩ tạo ra được điều gì đó có thể truyền cảm hứng cho người khác thật tuyệt. Kết thúc một tác phẩm không phải lúc nào cũng vui, nhưng từ cái buồn đó mà vẫn gửi gắm được những thông điệp tích cực cho độc giả là điều em rất muốn làm", cô gái 15 tuổi nói.

Hoàng Lan đang từng bước thực hiện ước mơ khi trở thành người sáng lập và tổng biên tập tạp chí Spirit of Writing của trường Wellspring. Ngoài việc biên tập bài của các bạn gửi về, em trực tiếp viết bài để đăng trong tạp chí.

Hiện, em ôn luyện hai môn Khoa học tổng hợp, Kinh doanh cho kỳ thi IGCSE năm sau. Tiếp tục duy trì phong độ của kỳ thi năm vừa rồi, em đặt mục tiêu không môn nào dưới 90%.

Ngoài thành tích Top in Vietnam môn tiếng Anh của kỳ thi IGCSE, Hoàng Lan lọt top 7 cuộc thi Asia Spelling Cup 2018, top 5 U13 Best Speakers tại giải Debate Asian Schools British Parliamentary Championship tổ chức tại Singapore, Top 15 cuộc thi Lập trình mã nguồn mở Google Code In 2018 (mảng PHP-Drupal) và tham gia làm tình nguyện viên cho tổ chức EducationUSA.

Nữ sinh đạt điểm cao nhất Việt Nam môn tiếng Anh tại kỳ thi IGCSE Hoàng Lan giới thiệu về mình bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Video: Thanh Hằng

Thầy Daniel Joseph Holmes, phụ trách chương trình IGCSE trường Wellspring đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp của Hoàng Lan, đánh giá em trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi 15, hiểu biết sâu rộng không chỉ trong học thuật mà còn trong các đề tài xã hội khác, và rất hài hước. Hoàng Lan có khả năng trong cả viết tiếng Anh và Khoa học máy tính.

"Điểm mạnh của Hoàng Lan là khả năng đặt câu hỏi, làm chủ và phát huy những khả năng của mình. Sự chủ động và tự lập của Hoàng Lan khiến mọi giáo viên rất thoải mái khi dạy em", thầy Holmes nói.

IGCSE là tên viết tắt của Chứng chỉ Giáo dục Trung học quốc tế. Đây là chứng nhận quốc tế phổ biến nhất thế giới cho cuối cấp THCS, trước khi tiến tới Cấp độ nâng cao (Advanced Level/A Level) hoặc nghiên cứu tiền đại học, dành cho học sinh độ tuổi 14-16. Thang điểm của IGCSE từ G đến A*, với G là điểm thấp nhất. Ngoài ra, còn có U (Ungraded) - không có điểm. Điểm C là điểm đạt qua môn. Tại Việt Nam, chứng chỉ IGCSE được nhiều học sinh lựa chọn học tập để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ du học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Thanh Hằng