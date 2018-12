Nữ sinh bị túm tóc, xé quần áo bên bờ hồ do ghen tuông

Ngày 2/3, mạng xã hội xuất hiện video hơn một phút quay cảnh nữ sinh bị đánh bên bờ hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trong video, hai cô gái liên tục giằng co, giật tóc, xé quần áo và lăng mạ, không để ý tới lời xin lỗi của nạn nhân. Xung quanh một số người khác chứng kiến song không ai can ngăn.

Nữ sinh bị hai cô gái túm tóc, xé áo. Ảnh: Cắt từ video

Vài phút sau, thấy nam thanh niên chạy xe máy đến hiện trường, hai cô gái dừng hành hung và bỏ đi. Nữ sinh bị thương, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hương Khê điều trị.

Thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Hương Khê xác nhận sự việc xảy ra ngày 26/2, người bị đánh là nữ sinh đang học lớp 11 tại trường. "Chúng tôi đang chờ cơ quan điều tra vào cuộc để đưa ra hướng xử lý", thầy Toàn nói.

Công an huyện Hương Khê thông tin đã triệu tập hai người tham gia đánh nữ sinh. "Theo trình bày của cô gái chủ mưu, xảy ra sự việc như trên là do ghen tuông", lãnh đạo công an huyện Hương Khê nói.

Vụ việc đang được làm rõ.