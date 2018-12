Những từ vựng chỉ toilet trong tiếng Anh

Tương tự tiếng Việt, tiếng Anh có rất nhiều từ chỉ nhà vệ sinh, chẳng hạn "toilet", "bathroom", "ladies room", "men's room" và "restroom".

Ảnh: vnnusa

Trên máy bay, nhà vệ sinh thường được gọi là "the lavatory". Bạn có thể nghe tiếp viên hàng không nói: "The lavatory is located at the back of the plane".

Trong bối cảnh trang trọng, khi muốn tìm nhà vệ sinh, bạn nên bỏ túi vài mẫu câu hỏi lịch sự: "Excuse me, where can I find the ladies room?", "Excuse me, could you show me where the restroom is?" hoặc "Sorry, where’s the bathroom?" khi đang ở nhà ai đó.

Trong bối cảnh thân mật hơn, chẳng hạn hỏi bạn bè, bạn có thể dùng những từ như "the john" (men), "the can", "the loo" (ladies) và "TP" có nghĩa "toilet paper (giấy vệ sinh). Đoạn hội thoại dưới đây phổ biến ở Mỹ:

Tom: Hey, Sam. Where’s the john?

Sam: It’s down the hall.

Mary: Hi Sam. Where’s Tom?

Sam: Oh, he’s in the can.

Thay vì nói với mọi người rằng mình cần đi toilet, phụ nữ có thể dùng câu: "Excuse me, while I go powder my nose". Đây là cách nói thể hiện sự tế nhị.