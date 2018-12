Những trường mầm non quốc tế chất lượng ở quận Ba Đình

Theo các chuyên gia giáo dục, môi trường có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần cũng như nhận thức, nhân cách của trẻ. Giữa sự ra đời nhanh chóng của các trường mầm non tư thục, trung tâm giáo dục... ở các quận thành phố lớn, đặc biệt trong khu vực quận Ba Đình (Hà Nội), việc tìm kiếm một môi trường giáo dục tối ưu cho con ngay trong 6 năm đầu đời khiến không ít các bậc phụ huynh "đau đầu".

Nếu ba mẹ đang tìm kiếm môi trường uy tín và chất lượng để gửi gắm trẻ, có thể tham khảo 4 trường mầm non quốc tế tại quận Ba Đình dưới đây.

Tổng quan trường Mầm non quốc tế Sakura Montessori Thụy Khuê. Xem thêm thông tin về Sakura Montessori Thụy Khuê tại đây.

Mầm non quốc tế Sakura Montessori - Thụy Khuê (SMIS)

Trường ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori vào giảng dạy. Tạp chí đầu ngành về phương pháp giáo dục Montessori Mỹ - Tomorrow’s Child đánh giá hệ thống Sakura Montessori là trường tiên phong đặt nền móng phát triển cho phương pháp học này tại Việt Nam. Hiệp hội phát triển Montessori Quốc tế IAPM cũng chứng nhận Sakura Montessori đạt tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng phương pháp giáo dục này một cách thành công, bài bản và chuẩn mực.

Nằm ở vị trí "vàng" về môi trường sống thuộc dự án chung cư cao cấp Sun Grand City Thụy Khuê, Sakura Montessori Thụy Khuê là thành viên thứ 9 của hệ thống trường trên toàn quốc. Ngôi trường tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần Montessori để mang tới cho trẻ một môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện và đẳng cấp với những điểm nổi bật:

Ấn tượng đầu tiên của Sakura Montessori Thụy Khuê mà ba mẹ không thể bỏ qua là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích với các phòng học chuẩn Montessori và phòng học chức năng thiết kế khoa học, đẹp mắt. Khu vui chơi được thiết kế theo chủ đề "Khu vườn trên mây". Đối với trẻ nhỏ, khu vực này như một "thiên đường" rực rỡ màu sắc, ấn tượng trong từng sự bày trí. Tại đây, các con sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giải phóng cảm xúc để phát triển thể chất phong phú như leo, trèo, cầu trượt, leo núi...

Không gian rộng rãi và chan hòa ánh sáng tại Sakura Montessori Thụy Khuê.

Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học của trường cũng được đánh giá về sự tối ưu, bài bản theo chương trình Montessori chuẩn Mỹ, với đầy đủ các lĩnh vực gồm thực hành cuộc sống, giác quan, toán học, ngôn ngữ, khoa học, nghệ thuật, âm nhạc... Chương trình tiếng Anh "Learn with Ollie" tại Sakura Montessori Thụy Khuê do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy sẽ khơi gợi tiềm năng ngôn ngữ của trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Tại Sakura Montessori Thụy Khuê, trẻ được tự do hoạt động, tự khám phá và trải nghiệm dưới sự hỗ trợ của các giáo viên Montessori quốc tế. Sakura Montessori cũng là hệ thống trường mầm non độc quyền chương trình chính khoá về giáo dục thể chất Jacpa của Nhật Bản. Vì vậy, trẻ theo học sẽ được phát triển về thể lực, cải thiện tầm vóc và trí não.

Điểm nổi bật tiếp theo của SMIS Thụy Khuê là hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú được tổ chức hàng tháng. Mỗi hoạt động luôn đi kèm với một thông điệp đặc biệt để kích thích sự phát triển về kỹ năng và trải nghiệm sống cho trẻ.

Nhờ sở hữu Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nên nhà trường chủ động và luôn đảm bảo đội ngũ giáo viên chuẩn quốc tế.

Sakura Montessori Thụy Khuê sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2019.

Giờ thể chất JACPA thú vị tại Sakura Montessori.

Trường Mầm non O'Hana

Được thành lập từ năm 2005 bởi tiến sĩ giáo dục Lisa Moore, O'Hana là trường mầm non song ngữ quốc tế nổi tiếng với phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Trường tập trung vào những giá trị cơ bản về cách thức học của trẻ để mang tới những trải nghiệm sáng tạo, tự học và phát triển theo năng lực của bản thân.

O'Hana sở hữu không gian yên tĩnh, trong lành, chan hòa sáng tự nhiên, đảm bảo cho sự an toàn và sức khỏe của trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Hệ thống cơ sở vật chất tại trường cũng được chú trọng với các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Giáo dục mầm non Mỹ.

Tại đây, mỗi trẻ sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng với một chương trình giảng dạy đảm bảo được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm.

Trường Mầm non Koala - Vạn Bảo

Trường Mầm non Koala - Vạn Bảo thuộc hệ thống Trường Mầm non Koala House đi vào hoạt động từ tháng 4/2017.

Điểm cộng của Koala House là những lớp học xinh xắn, rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trang bị hiện đại. Các phòng chức năng được phân khu phù hợp cho nhu cầu học tập của trẻ như thư viện, phòng đa năng, phòng nghệ thuật - khoa học - nấu ăn... Ngoài ra, sân vườn rộng với khu vui chơi thiết kế tỉ mỉ cũng mang tới cho trẻ những trải nghiệm hoạt động thể chất lành mạnh.

Chương trình giáo dục của Mầm non Koala Vạn Bảo xây dựng dựa trên chương trình HighScope của Mỹ, tích hợp với các ý tưởng của trường phái Montessori, Reggio Emilia và chương trình khung của Bộ Giáo dục Việt Nam. Nhà trường luôn nỗ lực mang tới cho trẻ một môi trường tốt để học tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập phong phú và thú vị với giáo viên bản ngữ.

Trẻ mầm non có cơ hội phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện khi học tập với giáo viên bản ngữ.

Trường Mầm non Maple Bear

Trường Mầm non Maple Bear do Tập đoàn Sunshine bắt tay với Citysmart đầu tư, nằm trong mạng lưới các trường mầm non thuộc tổ chức giáo dục toàn cầu Maple Bear có trụ sở tại Vancouver (Canada).

Maple Bear sử dụng chương trình giáo dục mầm non tiên tiến, xây dựng bởi các chuyên gia Canada. Chương trình đào tạo của trường thiết kế theo từng chủ đề với sự đa dạng và phong phú, hấp dẫn. Mỗi chủ đề truyền đạt theo nhiều cách thức khác nhau. Vì vậy, trẻ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận tri thức một cách thú vị và ấn tượng.

Mầm non Maple Bear có ba chương trình đào tạo. Đó là "Khám phá" (trẻ học hoàn toàn với giáo viên Việt Nam), "Hội nhập" (trẻ học nửa ngày với giáo viên Việt Nam và nửa ngày với giáo viên bản ngữ) và "Toàn cầu" (trẻ học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ). Điều này giúp trẻ tiếp cận với ngôn ngữ một cách bài bản, sẵn sàng hòa nhập với môi trường quốc tế trong tương lai.

Nhà trường cũng luôn đảm bảo khu vui chơi an toàn cho trẻ kết hợp với các hoạt động ngoại khóa thú vị và ấn tượng để các con có thể phát triển toàn diện và hình thành các kỹ năng tốt nhất.

Hải My