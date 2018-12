Những mẫu câu tiếng Anh cần dùng khi đi xem phim

Khi hẹn gặp một người bạn ở rạp chiếu phim, đặt vé hay mua bỏng ngô, bạn có biết cách diễn đạt bằng tiếng Anh? Trang EF English Live đưa ra vài gợi ý hữu ích.

Để biết thời điểm phát hành phim mới, bạn có thể dùng những câu hỏi:

"When is the release date or premiere of ‘Movie Name’?" (Ngày ra mắt/công chiếu phim "..." là bao giờ nhỉ?)

"When does the next movie start?" (Bao giờ chiếu phim đó thế?)

Lúc hẹn một người bạn đi xem phim, mẫu câu có thể được sử dụng gồm:

"Which cinema is it showing at?" (Phim chiếu ở rạp nào vậy?)

"How do I get there?" (Tớ đến đó bằng cách nào nhỉ?)

Ảnh: CinemaBlend

Khi đến quầy bán vé, bạn sẽ được hỏi:

"Which film would you like to see? Which show time?" (Bạn muốn xem phim nào? Giờ chiếu nào?)

"How many seats would you like?" (Bạn mua bao nhiêu vé?)

"Where would you like to sit?" (Bạn muốn ngồi chỗ nào?)

Những câu bạn nên dùng để hỏi giá gồm "How much is it?" hoặc "How much will that be?".

Thay vì trả lời từng câu hỏi của nhân viên bán vé, bạn cũng có thể nêu trực tiếp yêu cầu:

"May I have 2 tickets for the 8 o’clock show of ‘Movie Name'?" (Tôi muốn mua 2 vé suất chiếu 8h cho phim "..." được không?)

"We would like to sit in row G, seats 12 to 14" (Chúng tôi muốn ngồi ở hàng G, ghế 12 đến 14).

Tại quầy dịch vụ, bạn có thể hỏi: "Where can I buy popcorn and coke?" (Tôi có thể mua bỏng ngô và coca-cola ở đâu?). Nhiều rạp chiếu phim phục vụ các loại nước ngọt và vị bỏng ngô khác nhau, từ cơ bản đến vị bơ (butter) và phủ caramel (caramel-coated). Đừng quên những từ chỉ kích cỡ như "small", "medium" và "large" để tiện "order". Chẳng hạn:

"I’d like a medium (box of) popcorn and a large grape-flavoured slush puppy please" (Tôi muốn một bỏng ngô cỡ vừa và một cốc nước Slush Puppy hương nho cỡ lớn).

"I’d like a small soda and a box of chocolates" (Tôi muốn một soda cỡ nhỏ và một hộp chocolate).

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục bên ngoài, bạn sẽ vào rạp và thưởng thức bộ phim. Để đi ngang qua những người khác và đến chỗ của mình, bạn đừng quên nói "excuse me", cụm từ quan trọng thể hiện phép lịch sự.