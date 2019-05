Những kỹ năng quan trọng bắt kịp nhu cầu việc làm tương lai

Các ngành kế toán, giấy tờ có khả năng bị ảnh hưởng; nhiều ngành mới xuất hiện yêu cầu kỹ năng mềm, kiến thức công nghệ...

Cách mạng 4.0 phổ biến nhiều khái niệm như trí tuệ nhân tạo (AI), big data (phân tích dữ liệu lớn), machine learning (học máy), công nghệ đám máy... Đây cũng là động lực tạo ra nhiều thay đổi đáng kể cho thị trường lao động tương lai.

Theo báo cáo "Tương lai của Việc làm" (The Future of Jobs) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm 2018, khoảng 52% khối lượng việc làm sẽ do robot đảm nhiệm, tăng gấp đôi so với hiện tại. Đến năm 2022, sẽ có khoảng 75 triệu việc làm chuyển dịch từ con người sang máy móc. Một số ngành nghề có khả năng bị ảnh hưởng gồm: kế toán, giấy tờ sổ sách, tính lương, thư ký hành chính - văn phòng, thu ngân, thủ kho, bưu điện... Đồng thời, sẽ có khoảng 133 triệu công việc và vị trí mới xuất hiện, yêu cầu nhiều kỹ năng mềm, kiến thức liên quan đến công nghệ, phù hợp với việc vận hành, sử dụng máy móc hay thuật toán.

Trước những thay đổi đang diễn ra ngày càng quyết liệt này, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh - sinh viên nên trang bị những kỹ năng, kiến thức phù hợp.

Ngoài việc chú trọng phân tích, sáng tạo, học tư duy thiết kế và lập trình, lực lượng lao động tương lai cũng cần nâng cao óc sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng đàm phán - thuyết phục, tính nhẫn nại, cẩn thận, tính linh hoạt, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Các em cũng cần học về trí tuệ cảm xúc và kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, mô hình làm việc từ xa qua mạng Internet, không cần có mặt ở văn phòng nhưng phải liên lạc với nhiều người cùng một lúc cũng đặt ra yêu cầu về kỹ năng mới trong việc kết hợp giữa cá nhân và tập thể.

Nhiều nền giáo dục tiên tiến coi việc đào tạo kỹ năng mềm là một bộ môn trong nhà trường và được kết hợp thông qua việc dạy ngôn ngữ. Trong những năm gần đây, xu hướng này đã nhanh chóng được đón nhận ở Việt Nam. Cụ thể, hình thức học tiếng Anh truyền thống được thay đổi thành chương trình có khả năng xây dựng nền tảng kiến thức và giúp nâng cao kỹ năng sống phù hợp với trình độ nhận thức, lứa tuổi. Để làm được điều đó, người dạy phải liên tục cập nhật những phương pháp giảng dạy mới, xu hướng hiện đại nhất.

Trước nhu cầu nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và kiến thức của các giáo viên Anh ngữ nhằm đáp ứng những thay đổi kể trên, chuỗi hội thảo "Xây dựng kỹ năng thực tế cho tương lai" (Building Practical Skills for the Future) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5.

Chương trình dành cho các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên giảng dạy tiếng Anh từ nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Sự kiện sẽ có mặt tại 5 thành phố lớn: TP HCM (6/5), Vũng Tàu (7/5), Cần Thơ (9/5), Hà Nội (10/5), Vinh (11/5).

Đây là hoạt động thường niên thuộc DTP ELT Day của tập đoàn Đại Trường Phát nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Các nội dung năm nay thích hợp cho cả giáo viên giảng dạy Anh văn thiếu nhi và Anh văn người lớn.

Chuỗi hội thảo chuyên đề là dịp để các thầy cô kết nối, lắng nghe và trao đổi cùng với chuyên gia, diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Đồng thời tạo cơ hội tiếp cận với những thiết bị, tài liệu, giáo trình giảng dạy cập nhật ở mọi cấp độ.

