Những khóa học AI trực tuyến miễn phí

Nhu cầu về kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) đang vượt xa nguồn nhân lực công nghệ hiện có, thôi thúc nhiều người tìm đến các khóa học về AI để tham gia thị trường việc làm hấp dẫn này. Hiện nhiều khóa học trực tuyến kiến thức về AI cho phép người học truy cập miễn phí, xây dựng bởi các trường đại học hàng đầu thế giới, hoặc được các chuyên gia giàu kinh nghiệm muốn chia sẻ kiến thức. Dưới đây là một số khóa học miễn phí chất lượng cao được Forbes giới thiệu.

Các yếu tố của AI (Elements of AI) - Đại học Helsinki

Khóa học ở trình độ sơ cấp, dành cho bất cứ ai muốn hiểu AI là gì, AI có sức ảnh hưởng như thế nào và sử dụng để làm gì, mà không cần đào sâu vào toán học và thống kê cơ bản. Khóa học chứng tỏ rằng kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực đó là không cần thiết để bắt đầu tận dụng các cơ hội do AI và học máy mang lại. Khóa học ban đầu là một chương trình giáo dục của Chính phủ Phần Lan cho người dân về AI. Năm 2019, khóa học đã được chia sẻ cho toàn thế giới.

Học với Google AI (Learn with Google AI) - Google

Chương trình học đưa ra kiến thức cơ bản bao gồm các nguyên tắc, hướng dẫn về việc áp dụng AI và Machine Learning trong giải quyết các thách thức xã hội, môi trường và nhân đạo. Khóa học cũng hướng dẫn về việc triển khai AI thế nào cho phù hợp cả về đạo đức và tập trung vào con người.

Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (Intro to Artificial Intelligence) - Udacity

Khóa học bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản về thống kê và logic trước khi thảo luận về các ứng dụng cụ thể hơn của AI, bao gồm robot, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khóa học do hai nhà nghiên cứu AI có kinh nghiệm, Peter Norvig và Sebastian Thrun giảng dạy, thời lượng hoàn thành là bốn tháng.

Học máy (Machine Learning) - Đại học Stanford (Coursera)

Khóa học trên nền tảng Coursera, thường được các chuyên gia AI trích dẫn là tài nguyên trực tuyến quan trọng nhất cho bất kỳ ai muốn học AI. Andrew Ng, người sáng lập chương trình học sâu Google Brain dẫn dắt khóa học này. Khóa học cung cấp nền tảng kỹ càng trong các nền tảng toán học, thống kê và khoa học máy tính để phát triển và triển khai các máy học tự động.

AI cho mọi người ( AI for Everyone ) - Andrew Ng (Coursera)

Một khóa học khác từ Andrew Ng - nhắm đến những người không cần hiểu biết sâu về kỹ thuật AI nhưng có thể muốn bắt đầu tận dụng công nghệ này trong các tổ chức của họ hoặc làm việc để đưa ra các sáng kiến liên quan tới AI. Khóa học bao gồm quy trình làm việc của các dự án AI cũng như cách phát triển một chiến lược xung quanh việc triển khai công nghệ này trong kinh doanh.

Những yếu tố cần thiết trong Khoa học dữ liệu và Máy học - Microsoft (EdX)

Data Science and Machine Learning Essentials đồng thời có thể được xem là một trong những khóa học miễn phí tốt nhất về Khoa học dữ liệu (Data Science). Khoa học dữ liệu là nền tảng của tất cả AI ngày nay. Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan khi giải thích các khái niệm khoa học dữ liệu cốt lõi trước khi chứng minh cách chúng được áp dụng trong học máy.

Trí tuệ nhân tạo từ A đến Z - Udemy

Artificial Intelligence A-Z: Learn how to build an AI là khóa học trên Udemy, có cách tiếp cận khác với những khóa trên. Nó cho phép bạn thực hiện các bước thực tế cần thiết để chế tạo các máy giải quyết một số vấn đề về AI trong thế giới thực, như lái xe hoặc chơi game. Nó cũng bao gồm Q-learning, một hình thức học máy dựa trên học tăng cường, đang trở nên phổ biến trong các ứng dụng tiên tiến.

Lựa chọn kỹ khi tự học AI

Nhiều người tự học AI cho hay, họ gặp khó khăn khi đánh giá, tham khảo và lựa chọn nội dung phù hợp từ kho tài nguyên trực tuyến đồ sộ.

Tài nguyên trực tuyến khá đầy đủ và có thể truy cập dễ dàng, nhưng với người xác định trở thành kỹ sư AI, việc tự tìm hiểu và tự học hoàn toàn sẽ gặp những thách thức nhất định. Nhiều người tự học cho hay họ gặp khó khăn khi đánh giá, tham khảo và lựa chọn nội dung phù hợp từ kho tài nguyên đồ sộ, hay xác định lộ trình kiến thức cần thiết theo từng bước để nâng cao dần trình độ.

Bên cạnh đó, các khóa học trực tuyến hầu hết là kiến thức lý thuyết. Trong quá trình tự học AI, việc tự mày mò mà không có giảng viên/ người hướng dẫn cũng khiến nhiều người bị mắc kẹt hoặc bỏ dở giữa chừng.

Đáp ứng nhu cầu này, người học có thể tham khảo chương trình học Machine Learning và Data Science tại FUNiX - đơn vị đào tạo trực tuyến thuộc FPT Education.

Khóa học được thiết kế dựa trên các nguồn MOOC chất lượng, đồng thời được thẩm định và phản biện bởi các chuyên gia, giảng viên AI hàng đầu Việt Nam. Nhờ đó, nội dung học phù hợp để người học nắm vững các kiến thức bài bản về AI, nhiều bài thực hành và dự án cuối khóa, giúp người học ứng dụng kiến thức và đủ khả năng tham gia các dự án thực tế ngay sau khi hoàn thành chương trình.

Trong quá trình học, đội ngũ mentor - người hướng dẫn đã có kinh nghiệm trong nghề sẽ kèm một một, hướng dẫn, coaching sinh viên. FUNiX đồng thời liên kết hợp tác với nhiều đơn vị công nghệ, mở rộng cơ hội đầu ra cho học viên. Chương trình học có thời lượng 30 tuần, có thể rút ngắn tùy theo khả năng của người học.

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo Machine Learning tại đây, chương trình đào tạo Data Science tại đây.

Hà Giang