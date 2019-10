Những công nghệ giáo dục đang áp dụng tại THPT FPT

Sách giáo khoa điện tử, học lập trình trực tuyến, kiểm tra qua ứng dụng hay số hóa kiến thức... là những chuyển đổi số tại THPT FPT (Hà Nội).

Mới đây, trường THPT FPT (Hà Nội) đã ký kết với Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu triển khai dự án ứng dụng AI trong đào tạo học sinh phổ thông. Tuy nhiên, trước khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, trường THPT FPT (Hà Nội) đã tiên phong chuyển đổi số, áp dụng nhiều công nghệ trong giáo dục đào tạo.

Sách giáo khoa điện tử

Từ năm học 2019-2020, học sinh lớp 10 của THPT FPT Hà Nội học tập hoàn toàn bằng sách giáo khoa điện tử. Không còn những cuốn sách nặng nề, học sinh FPT tiết kiệm kha khá chi phí mua sách, lại thuận tiện mang kiến thức mọi nơi.

Học lập trình trực tuyến tại FUNiX

Sự kết hợp giữa trường THPT FPT (Hà Nội) và Đại học trực tuyến FUNiX đã mang đến cơ hội học lập trình cho học sinh FPT. Các FSchooler sẽ chọn một trong bốn môn cơ bản: Becoming an Digital Citizen – Trở thành công dân số; Mastering your Computer – Làm chủ máy tính; Building your first website – Xây dựng website đầu tiên; Creating your first program – Xây dựng phần mềm đầu tiên.

100% học sinh THPT FPT đều trang bị laptop nên có nhiều thuận lợi khi học tập kiểu 4.0.

Tất cả chương trình này đều học online, nên sau các môn cơ bản, những bạn yêu thích CNTT có thể đăng ký học ngay môn học khác để hoàn thành chương trình của FUNiX cùng lúc với chương trình cấp 3, lấy bằng đại học ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Bạn Nguyễn Minh Thành (lớp 10, THPT FPT) chia sẻ: "Em rất thích cách học cùng chuyên gia của FUNiX, em sẽ tranh thủ cơ hội này để trang bị kiến thức và củng cố đam mê CNTT, đồng thời xây dựng lộ trình theo đuổi nghề lập trình rõ ràng".

Quản lý lớp học bằng công nghệ

Tại lớp học trực tuyến Google Classroom ở FPT, mọi hoạt động sẽ diễn ra giống như lớp học truyền thống bao gồm: Giáo viên tải lên bộ tài liệu môn học, video tham khảo, hình ảnh lớp học trên drive; giao và nộp bài tập về nhà, vì sẽ có lịch nhắc nên học sinh nộp bài muộn "không thể qua mắt" thầy cô.

Với phần mềm trực tuyến Zoom Cloud Meetings, thầy cô FPT tạo ra các "lớp học vô cực" bởi nó có thể kết nối với học sinh ở bất cứ đâu, miễn có internet.

Cô Vân Anh, chủ nhiệm 11A8 đã tận dụng sự "vô cực" để kết nối với những cựu học sinh FPT đang sinh sống và học tập tại Mỹ, Nhật Bản khi học đến kiến thức về các quốc gia này để các em học được trực tiếp nghe, nhìn thông qua những bằng chứng xác thực tại các địa điểm ngoài biên giới Việt Nam.

Số hoá, công nghệ hoá kiến thức

Đối với những thể loại văn học "khó nhằn" như ký, tuỳ bút thì việc minh hoạ tác phẩm sao cho sinh động để học sinh tiếp nhận là rất cần thiết. Mới đây, THPT FPT đã cho ra mắt dự án thiết kế game 3D Người lái đò Sông Đà.

Bạn Nguyễn Lân, học sinh lớp 11 cùng với thầy giáo Mạnh Linh nghiên cứu và thiết kế ra tựa game có thể khám phá mọi khoảnh khắc trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà. Học sinh được trực tiếp trải nghiệm, chơi game nhập vai điều khiển chiếc đò đi trên sông Đà, lướt vào thế giới đá vách thành, trùng vi thạch trận, cửa ải nước... kinh điển trong văn Nguyễn Tuân.

Game 3D Người lái đò sông Đà giúp học sinh tìm hiểu về nội dung tác phẩm một cách sinh động.

Sự khác lạ của ngôi trường công nghệ này còn nằm ở dự án "quét" sách ra kiến thức thi đại học. Chỉ cần dùng các thiết bị thông minh quét hình ảnh, mã code trên sách, kho kiến thức đồ sộ sẽ hiện ra trên máy của học sinh. Đó có thể là slide thông tin về tác giả, tác phẩm, audio hoặc video bài giảng... giúp học sinh nắm được nhanh kiến thức cần biết.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua ứng dụng và website

Thầy cô FPT có thể dùng ứng dụng Plickers trên điện thoại để "quét" đọc đáp án của học sinh trên thẻ giấy và tự động nạp vào hệ thống. Sau khi học sinh trả lời bộ câu hỏi, Plickers có phần hiển thị điểm tổng hợp kết quả của học sinh rất nhanh và ngay lập tức hiện trên màn hình máy tính. Giáo viên cũng có thể xuất file bài làm của cả lớp, của từng học sinh, thuận tiện kiểm tra, đối chiếu.

Kiểm tra bài cũ bằng cách "quét" đáp án..

Đối với môn Lịch sử, Địa lý, giáo viên có website giao nhận bài tập thiết kế poster tổng hợp kiến thức. Khi hoàn thành, học sinh tự đưa sản phẩm lên website. Sản phẩm sẽ nằm trong đúng thư mục thầy giáo đã đưa ra, tạo thành một thư viện chung nhiều sản phẩm của các lớp.

"Với thầy và trò THPT FPT, những chuyển đổi số trong dạy và học là sự thay đổi cách học cho hấp dẫn, hiệu quả. Xa hơn, nhà trường muốn môi trường học tập tại đây sẽ tạo ra thế hệ công dân số, thích ứng với thời đại cách mạng công nghệ 4.0", đại diện trường chia sẻ.

Thế Đan