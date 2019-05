Thứ bảy, 18/5/2019, 04:00 (GMT+7)

Những cách nói thay thế 'sometimes'

Bạn có thể sử dụng những cụm từ như "off and on" hay "every so often" để diễn đạt nghĩa "thỉnh thoảng", "chốc chốc".