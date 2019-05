Chủ nhật, 19/5/2019, 09:05 (GMT+7)

Những cách nói 'no' trong tiếng Anh

"It's not my thing" hay "Not this time" là cách từ chối lịch sự, giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn thay vì chỉ biết nói mỗi "no".

Theo 7 ESL