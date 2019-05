Thứ ba, 28/5/2019, 08:35 (GMT+7)

Những cách diễn đạt thay thế 'to be honest'

Cụm "To be honest..." (Thành thực mà nói...) dùng để mở đầu câu, tương đương với "Honestly...", "Let's make it clear...".

Theo 7 ESL