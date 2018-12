Nhầm lẫn về từ 'duck' và 'dog'

Thầy giáo Nguyễn Xuân Quang chia sẻ kỷ niệm về sử dụng tiếng Anh trong thời gian học tập tại Mỹ.

Siêu thị Meijer, Michigan, một chiều mưa, nhiệt độ xuống gần zero nhưng vẫn chưa đủ để biến những giọt mưa lướt thướt thành những bông tuyết trắng. Tôi co ro lao vào siêu thị ấm áp có điều hòa.

Người đàn ông đứng chào - greeter (hello man) - khoảng ngoài 60 tuổi nhìn tôi thân thiện:

- Good morning, a good day for doks, right?

Tôi ngớ người, không hiểu lắm, trả lời bừa:

- Yup, a cold rainny day.

Người đàn ông (sau này tôi biết là hiệu trưởng nghỉ hưu) - chắc hẳn đã có nhiều kinh nghiệm với người châu Á kém tiếng Anh - giải thích:

- I mean "a good day for dok", you know, the "dok".

Tôi lờ mờ hiểu ra:

- You mean the "duck"?

Ông già người Mỹ cười thân thiện:

- Yup, the "duck". I have an accent.

Tôi giải thích tại sao tôi không hiểu lắm từ đầu:

- When you said "dok" I was thinking about "dog".

Người đàn ông nói:

- Oh, it's "doog" (người đàn ông tròn mồm làm âm "o dài").

Tôi nói:

- Yup, some peope say dog, the others, "doog". You know, anyway, I messed up between "dog" and "duck"...

Và câu chuyện tiếp diễn trong khoảng 10 phút, rồi tôi chào cựu hiệu trưởng đáng yêu và dắt tay người yêu vào trong siêu thị.

"A good day for duck" - tôi nói.

"Yup, a rainy day" - người yêu tôi trả lời.

Đọc đến đây hẳn nhiều bạn vẫn băn khoăn, rút cục ý nghĩa là gì? "A good day for duck" (hoặc idiom là "lovely weather for duck") có nghĩa là một ngày tốt đẹp cho con vịt. Cách diễn đạt này thể hiện tính lạc quan, tích cực khi nhìn nhận vấn đề, thời tiết xấu vẫn có thể tốt cho ai đó/cái gì đó.

Tác giả ngay từ đầu không hiểu, do ông già người Mỹ phát âm từ "duck" với âm "o ngắn" (dok). Do đó, tôi liên hệ ngay với từ gần nhất có âm "d" và âm "o ngắn" là "dog" (nghe âm cuối bao giờ cũng khó) nên không hiểu.

Ông già đến từ miền Nam nước Mỹ giải thích đó là do "accent" nên từ "duck" đọc thành "dok", còn từ "dog" ông sẽ làm âm "o tròn miệng" (giống từ "wall").

Về lý do tôi không hiểu ý người Mỹ, có 2 lý do chính. Thứ nhất là tôi chưa gặp cách diễn đạt này lần nào (chưa có kinh nghiệm). Thứ hai, tôi nghe sai từ "duck" thành "dog" nên không hiểu.

Điều này cũng đúng với hầu hết người học tiếng Anh. Các bạn nghe không được phần lớn là do chưa từng gặp cách diễn đạt đó bao giờ. Phần còn lại là do cách phát âm của các bạn chưa chính xác (hoặc do người nói có accent). Tóm lại là năng lực tiếng Anh chưa đủ, cần luyện tập thêm.

Quang Nguyen