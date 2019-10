Toàn cảnh Nhà văn hoá sinh viên, được bao quanh bởi các con đường nội khu hình vòng cung. Đặc biệt, công trình thiết kế không có tường rào, thay vào đó là những bồn hoa, mảng cỏ và cây xanh, tạo sự thân thiện với môi trường.

Đại học Quốc gia TP HCM thành lập năm 1995, được xây dựng trên diện tích 643 ha thuộc quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Hệ thống có các trường thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang và Khoa Y với khoảng 70.000 sinh viên đang theo học. Ngoài ra, ĐH Thể dục thể thao và ĐH An ninh, ĐH Nông Lâm cũng nằm liền kề.