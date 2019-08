Ngành kinh doanh tại Swinburne Việt Nam được cấp chứng chỉ AACSB

Sự công nhận của tổ chức này rất quan trọng vì nó bảo đảm với nhà tuyển dụng về tính nghiêm túc và giá trị thật của các bằng cấp.

Mới đây, Swinburne được cấp chứng chỉ kiểm đinh AACSB của Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (The Association to Advance Collegiate School of Business). Theo đó, bằng cấp của Swinburne tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào đều phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn của AACSB, trong đó có Swinburne Việt Nam.

AACSB là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế lâu đời và uy tín về các chương trình đào tạo kinh doanh. Thành viên của tổ chức là các trường đại học hàng đầu thế giới như Havard, Oxford, Stanford, Yale, Sydney, Melburne... "Hiện nay, đối với thị trường lao động nghề nghiệp khá tự do, sự công nhận của tổ chức này rất quan trọng vì nó bảo đảm với nhà tuyển dụng về tính nghiêm túc và giá trị thật của các bằng cấp", Tiến sĩ Trương Công Duẩn - Giám đốc đào tạo Swinburne Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo Tiến sĩ Trương Công Duẩn, hiện nay có rất ít trường được trở thành thành viên của tổ chức này. Việc Swinburne có chứng chỉ AACSB như "tấm vé vàng" việc làm cho sinh viên quản trị kinh doanh trong hệ thống của trường.

Những tiêu chí đánh giá để được cấp chứng chỉ AACSB

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định. Bốn điều kiện tham gia kiểm định AACSB gồm:

Tổ chức phải là thành viên chính thức của AACSB. Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.

Tổ chức có các chương trình đào tạo về quản trị (management) và kinh doanh (business) ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống).

Các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên (continuing resources) để thực hiện đào tạo. Các chương trình đào tạo thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất... sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định với AACSB.

Tất cả các chương trình đào tạo quản trị và kinh doanh ở những nơi khác nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng lúc. Nếu bỏ bớt chương trình nào phải có lý do, báo trước và được AACSB chấp thuận. Quy định này của AACSB nhằm ngăn chặn tình trạng các trường có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi dùng danh hiệu này để mở các chương trình khác ở những địa phương khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định.

"Đạt được chứng nhận AACSB cho phép chúng tôi xây dựng nhiều hơn nữa danh tiếng quốc tế. Nó thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ, liên tục cải thiện mọi thứ đang làm để theo đuổi sứ mệnh của mình - thông qua các chương trình giảng dạy tại Australia và Campus khác", Giáo sư Chalmers - Trưởng khoa Kinh doanh Đại học Swinburne (Australia) cho biết.

Theo thông báo từ Swinburne (Australia), với chứng nhận AACSB được cấp, sinh viên trên toàn bộ hệ thống Campus của trường (bên trong và bên ngoài Australia) đều được nhận bằng cấp công nhận đạt đủ tiêu chuẩn của AACSB để ra. Như vậy, sinh viên học tập ngành kinh doanh tại Swinburne Việt Nam cũng sẽ sở hữu bằng đại học có chứng chỉ AACSB như sinh viên Campus khác.

Để có kết quả này, phía Swinburne (Australia) và Đại học FPT (Việt Nam) - Hai trường liên kết để thành lập Swinburne Việt Nam đã xây dựng và giám sát chặt chẽ tạo ra chất lượng đồng đều cả về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy đào tạo. Theo đó, sinh viên tại Swinburne Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và thực hành làm việc ngay trong các dự án quốc tế của Tập đoàn FPT.

Ngoài ra, việc trao đổi học tập giữa các quốc gia với nhau sẽ giúp cho sinh viên Swinburne Việt Nam tiếp xúc với sự phát triển và môi trường ngành nghề mà họ theo học ở nước ngoài. "Đây là những yếu tố quan trọng giúp một sinh viên trở thành công dân toàn cầu và tìm ra con đường tương lai vững vàng cho mình sau này", đại diện trường cho hay.

