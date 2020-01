Nam sinh Việt giành điểm thi Toán IGCSE cao nhất thế giới 2019

CAIE là Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education. Thầy Jack Ruddin, Trưởng cơ sở Trung học tại Trường Quốc tế Anh Việt BVIS nhận xét: "Việc đạt chuẩn điểm cao nhất thế giới là điều không phải ai cũng làm được. Tôi rất vui trước thành tích vượt trội mỗi năm đến từ sự nỗ lực của đội ngũ giảng dạy và các em học sinh BVIS".

Chuyển tới BVIS ở những năm đầu cấp trung Học, Thiên Đăng (lớp 12) giành nhiều thời gian cho môn Toán và sở hữu các giải thưởng ấn tượng như huy chương vàng Toán trẻ Sài Gòn, huy chương vàng Toán học Anh quốc UKMT, huy chương bạc cuộc thi Toán Đông Nam Á và huy chương bạc tại cuộc thi Toán Thế giới tổ chức ở Melbourne, Australia năm 2018. Nam sinh chia sẻ, em đã sắp xếp thời gian học tập hợp lý để phát triển tiềm năng bản thân.

Thiên Đăng sở hữu nhiều thành tích Toán ấn tượng

"Em từng học chuyên Văn cho đến lớp 4 và bắt đầu nhận thấy sự thú vị của môn Toán. Từ đó em cố gắng dành khoảng 1,5 tiếng trong lịch sinh hoạt mỗi ngày để luyện tập các dạng Toán khác nhau. Sau một thời gian kiên trì, em rất ngạc nhiên với sự tiến bộ của mình. Với em, Toán học không chỉ xoay quanh những con số, đôi khi em thấy mình cần sự sáng tạo để có thể giải quyết vấn đề chính xác và hợp lý", Thiên Đăng cho hay.

Đặt mục tiêu theo đuổi lĩnh vực phát triển phần mềm sau khi tốt nghiệp, Thiên Đăng hiện nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, điều em tin "sẽ là bệ phóng cho việc ứng tuyển vào đại học mơ ước".

Thiên Đăng thích chương trình học năng động tại BVIS

Cũng theo Thiên Đăng, em rất thích chương trình Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level tại BVIS. Thay vì học dàn trải, nam sinh có nhiều thời gian và tập trung dành cho các môn học yêu thích như Toán, Khoa học Máy tính và Nghiên cứu Kinh doanh. Thời gian mới chuyển tới trường BVIS vào năm 2017, rào cản lớn nhất của em là ngôn ngữ. "Tiếng Anh của em thời điểm đó chưa thực sự tốt trong khi toàn bộ nội dung chương trình học và hoạt động sinh hoạt tại trường đều sử dụng tiếng Anh. Sự hỗ trợ từ các thầy cô cùng bạn bè đã giúp em tiến bộ rất nhiều. Tiếng Anh tốt hơn cũng chính là yếu tố giúp em đạt được điểm số tích cực trong kỳ thi IGCSE vừa qua", Thiên Đăng nói.

Theo thầy Jack Ruddin, học sinh khối trung học của BVIS được tiếp cận chương trình học ưu việt và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level được công nhận bởi các trường đại học danh tiếng trên toàn cầu. Bên cạnh đó, trường tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các trải nghiệm học tập độc đáo như Thám hiểm cộng đồng tại Tanzania, Thử thách giải thưởng công tước xứ Edinburgh hay Hội nghị cấp cao UN tại New York để mở rộng hiểu biết và phát triển tư chất công dân toàn cầu, đảm bảo hành trang vững chắc khi tiến ra môi trường quốc tế.

Từ trái qua Thiên Đăng, Cao Khoa, Hà My (Jenny) và Hải Linh cùng các thầy cô hướng dẫn tại BVIS.

Ngoài Thiên Đăng, BVIS có 3 học sinh khác được nhận chứng chỉ thành tích xuất sắc từ Cambridge trong năm 2019 bao gồm Nguyễn Khắc Hải Linh nhận được giải thưởng Thành tích xuất sắc tại Việt Nam môn Truyền thông AS Level, Phạm Minh Hà My (Jenny) nhận giải thưởng Thành tích xuất sắc tại Việt Nam môn Văn học Anh AS Level và Trần Ái Cao Khoa nhận giải thưởng Thành tích Xuất sắc tại Việt Nam môn Âm nhạc AS Level.

Nam sinh Việt giành điểm thi Toán IGCSE cao nhất thế giới 2019 Môi trường học tập tại BVIS.

Thế Đan