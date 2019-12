Nam sinh được 25 trường đại học săn đón

MỹRuQuan Brown (17 tuổi, sống tại bang Texas) được 25 đại học mời nhập học do sở hữu công ty riêng, đạt thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

Đến giữa tháng 12, Brown nhận được lời đề nghị và học bổng toàn phần từ các trường khối Ivy League và một số trường đại học danh giá khác như Harvard, Yale, Princeton.

Với điểm trung bình 3,9/4.0, Brown được bầu chọn là Chủ tịch Hội học sinh trường trung học Benjamin Banneker Academic, một trong những trường cấp ba công lập hàng đầu tại thành phố Washington DC.

Anita Berger, hiệu trưởng nhà trường, nhận xét Brown sáng tạo, có khả năng mang lại sự thay đổi cho cộng đồng. "Brown luôn thể hiện thành tích xuất sắc từ các hoạt động ngoại khóa đến công việc học tập", ông nói.

Brown yêu thích bóng đá, tuy nhiên trường cấp ba không có câu lạc bộ bóng đá nên em quyết định đăng ký vào đội bóng của trường trung học Theodore Roosevelt (bang Los Angeles).

Tại đây, em giữ vị trí đội trưởng, dẫn dắt đội giành chức vô địch trong cuộc thi giữa các trường trung học tại bang Los Angeles vào năm 2017. Thành tích thể thao của em đã nhận được sự chú ý từ hội đồng tuyển sinh các trường đại học.

RuQuan Brown nhận được thư mời nhập học từ 25 trường đại học. Ảnh: CNN.

Brown còn là minh chứng cho khả năng vượt lên khó khăn. Năm 2017, cha dượng của nam sinh qua đời vì bị bắn. Một năm sau, người bạn thân nhất của em cũng ra đi vì bị bắn.

Mất hai người thân yêu, Brown quyết định thành lập công ty chống lại bạo lực súng đạn mang tên Love1, với số 1 là số áo bóng đá của người bạn thân. Công ty ra mắt ngày 30/1, ngày sinh nhật của cha dượng.

Love1 kinh doanh quần áo và sản phẩm bảo vệ an toàn tính mạng như balo chống đạn, áo chống đạn. 20% lợi nhuận thu về được Brown quyên góp cho One Gun Gone, dự án thu mua súng, vũ khí nhằm chế tạo tác phẩm nghệ thuật.

"Sự qua đời của cha dượng và bạn thân đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em. Em thấy phải làm gì đó để góp phần chấm dứt bạo lực súng đạn", nam sinh nói.

Rudolph Brown, cha ruột của Brown cho biết luôn ủng hộ các quyết định và ý tưởng của con trai. "Brown là đứa trẻ tự tin, nhận thức rõ mục đích, đam mê và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng", ông nói.

Tú Anh (Theo CNN)