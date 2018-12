Mẫu câu tiếng Anh và quy tắc lịch sự khi dự tiệc ở Mỹ

Các bữa tiệc tối rất phổ biến tại Mỹ. Nếu đi công tác hay du lịch ở quốc gia này, bạn có thể trở thành khách mời trong bữa tiệc của một ai đó. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý để cư xử khi tham dự.

Khi vừa được mời, bạn nên hỏi ngay một vài câu. Thứ nhất, “What sort of attire is appropriate?”. Câu này có nghĩa bạn muốn biết nên mặc gì để phù hợp với không khí, chủ đề bữa tiệc. Nếu nó mang tính trang trọng, phụ nữ thường mặc váy, đồ công sở; đàn ông sẽ mặc vest.

Câu thứ hai có thể là "Should I bring any food?”. Giúp đỡ chủ nhân bữa tiệc là một việc lịch sự, có thể gồm mang một ít đồ ăn đến hoặc cùng trang trí nhà cửa. Thông thường, người mời bạn sẽ không yêu cầu nhiều, nhưng họ có thể vui vẻ đề nghị một ít đồ tráng miệng. Ngay cả khi họ nói không cần thêm thứ gì, bạn hãy thử gợi ý mang theo rượu, xem đó là món quà nhỏ để cảm ơn lòng hiếu khách.

Ảnh minh họa: iStock

Đến sau giờ được mời khoảng 15 hoặc 30 phút không bị xem là muộn. Ngược lại, đó là thông lệ ở Mỹ. Một khi đã đến, bạn hãy tìm chủ bữa tiệc và nói với họ, “Thank you so much for having me”. Khen ngợi căn nhà hay bộ quần áo họ đang mặc cũng là một phép lịch sự cần ghi nhớ. “What a wonderful dress!” là mẫu câu đơn giản trong trường hợp này. Chủ nhà có thể nói chuyện với bạn một chút trước khi chào hỏi những vị khách khác.

Bạn nên hòa nhập bằng cách tham gia hội thoại với những người dự tiệc. Nếu đang uống rượu, hãy chắc chắn cầm ly ở tay không dùng để bắt tay với họ. Nhờ đó, khi gặp một ai đó mới đến, tay của bạn sẽ không bị lạnh và ẩm ướt.

Vào bữa ăn, bạn hãy ngồi ở bất kỳ đâu mà chủ tiệc sắp xếp và hãy nếm thử bất kỳ thứ gì được mời. Tuy nhiên, bạn không cần ăn hết mọi thứ mình không thích.

Quy tắc trên bàn ăn ở Mỹ bao gồm không bốc tay và không tì khuỷu tay lên bàn. Nếu không rõ cách dùng các dụng cụ ăn uống hoặc cách ăn một món cụ thể nào đó, bạn chỉ việc hỏi một cách lịch sự hoặc bắt chước người bên cạnh.

Cuối buổi, bạn nên tìm chủ nhân bữa tiệc và nói “I had a great time. Thank you”. Lần tới gặp lại người đã mời bạn dự tiệc, bạn nên khen họ lần nữa để bày tỏ sự biết ơn.