Luyện nghe tiếng Anh qua podcast

Là giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến, Candice Benjamin (quốc tịch Anh) hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng podcast để cải thiện kỹ năng nghe.

Sống trong thời đại kỹ thuật số mang lại cho con người rất nhiều giá trị hữu ích và một trong số đó là học ngoại ngữ. So với thời của tôi, ngày nay các bạn có thể luyện nghe tiếng Anh nhanh chóng và dễ dàng nhờ sự trợ giúp của podcast.

Podcast được coi là chương trình phát thanh hiện đại, có thể tìm kiếm, lưu trữ và tải về những tệp âm thanh ở định dạng mp3. Nội dung của podcast thường là tọa đàm xoay quanh các vấn đề trong cuộc sống.

Ngày nay, với một chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng podcast cùng tai nghe, người học có thể luyện nghe tiếng Anh ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào như đi tàu điện ngầm, xe bus, chạy bộ hay vào ban đêm.

Việc luyện nghe podcast tiếng Anh sẽ giúp người học phát triển kỹ năng nghe, cải thiện cách phát âm, mở rộng vốn từ, phân biệt các giọng tiếng Anh (ví dụ Anh Mỹ, Anh Anh), luyện kỹ năng đọc (nếu bạn nghe podcast có phụ đề). Đây thực sự là công cụ luyện tiếng Anh tuyệt vời ngoài phạm vi lớp học ngoại ngữ truyền thống.

Để luyện tiếng Anh bằng podcast, tôi thường nhắc nhở học sinh thực hiện theo các bước như sau. Đầu tiên, hãy luyện nghe podcast mỗi ngày để hình thành thói quen học nghe tiếng Anh và giúp đôi tai của bạn được làm quen với ngôn ngữ mới thường xuyên. Hãy tìm chủ đề podcast phù hợp với sở thích của bạn để việc luyện nghe dễ dàng, hấp dẫn hơn.

Khi mới bắt đầu, bạn nên nghe podcast kèm phụ đề hoặc bản ghi tiếng Anh. Điều này giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các từ hoặc cụm từ mới trong ngữ cảnh chính xác và hiểu cấu trúc câu hoặc các quy tắc ngữ pháp. Sau một, hai lần nghe kèm bản ghi, hãy luyện nghe lại podcast đó không kèm bản ghi để phát triển kỹ năng nghe và giúp bạn nắm bắt cách nói chuyện của người bản ngữ.

Ảnh: Preply.

Cuối cùng, tôi luôn nhắc nhở học sinh "không bao giờ bỏ cuộc". Có rất nhiều podcast học tiếng Anh được chia theo cấp độ từ dễ đến khó nên việc bạn không thể nghe hết một podcast không có gì thất vọng. Nếu duy trì thói quen nghe và học từ podcast, khả năng nghe của bạn sẽ được cải thiện đáng kể theo thời gian.

Nếu là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với những podcast dành riêng cho việc học tiếng Anh để xây dựng lớp nền từ vựng, ngữ pháp và khả năng nghe. Sau thời gian ôn luyện, nếu cảm thấy kỹ năng nghe hiểu đã tốt hơn, bạn có thể chọn lựa những podcast dành cho người bản xứ như podcast về tin tức, về các chủ đề khoa học, văn hóa, lịch sử.

Dưới đây là những podcast luyện nghe dành cho người học tiếng Anh.

1. Learn English Podcast (Hội đồng Anh)

Là kênh podcast luyện tiếng Anh do Hội đồng Anh thiết kế. Learn English Podcast dành cho người học tiếng Anh ở mọi trình độ, từ người mới bắt đầu đến người đã có trình độ cao. Mỗi tập podcast kéo dài 20-30 phút, chủ đề thảo luận là những tình huống sinh hoạt thường nhật. Ngoài bản ghi, mỗi tập podcast được đính kèm các bài tập để người học có thể rèn luyện, kiểm tra khả năng tiếp thu.

2. 6-Minute English (BBC)

Đúng như tên gọi, kênh podcast học tiếng Anh do BBC phát hành chỉ gói gọn trong khoảng 6 phút với nội dung là cuộc hội thoại giữa hai nhân vật bất kỳ về các vấn đề đời sống, cung cấp từ vựng theo chủ đề. Đi kèm mỗi podcast đều có bản ghi, từ vựng và câu hỏi bài tập. Trong 6-Minute English, người nói sử dụng tốc độ chậm hơn tốc độ thông thường của người bản ngữ nên sẽ phù hợp với nhóm đối tượng có trình độ trung bình.

3. The English We Speak (BBC)

The English We Speak là podcast học tiếng Anh được BBC thiết kế dành cho người học có trình độ cao. So với 6-Minute English, podcast này còn ngắn hơn vì kéo dài trong 3 phút. Mỗi podcast tập trung vào các thành ngữ tiếng Anh hoặc tiếng lóng thường được người Anh sử dụng. Chẳng hạn, "take the biscuit" là thành ngữ chỉ lý do, như khó nghe, phi lý hoặc gây sốc. Học thành ngữ sẽ là cách giúp bạn mở rộng vốn từ và sử dụng tiếng Anh sinh động, tự nhiên hơn.

4. Podcasts in English

Thời lượng mỗi podcast trong chuỗi Podcasts in English là 5 phút, dành cho mọi trình độ ngôn ngữ, khai thác gần như mọi khía cạnh của đời sống, như: Thế vận hội mùa đông, kinh nghiệm cưỡi ngựa, Facebook. Podcasts in English còn có những tệp nghe dành cho người học tiếng Anh thương mại.

5. EnglishClass101 (Innovative Language)

Người nghe có thể lựa chọn tệp nghe theo bốn cấp độ bao gồm cơ bản nhất (absolute beginner), mới bắt đầu (beginner), trung cấp (intermediate) và nâng cao (advanced). Tệp nghe được trình bày bởi hai người nói trong các phân cảnh khác nhau, chủ đề thường liên quan đến văn hóa. Cuối mỗi tệp nghe sẽ có phần tổng kết ngữ pháp hoặc từ vựng để người học dễ dàng nắm bắt.

6. This American Life

Nếu bạn muốn tìm kiếm kênh podcast giúp cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh, hãy theo dõi This American Life. Đây là một trong những kênh podcast nổi tiếng nhất nước Mỹ, giúp người học làm quen với giọng Anh Mỹ và lắng nghe những câu chuyện trong đời sống của người bản ngữ.

Tú Anh (Theo Preply)