Lớp học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ với giáo viên Bắc Mỹ

Các em 4-12 tuổi kết nối với giáo viên tiếng Anh ngay tại nhà qua lớp học trực tuyến một kèm một với hơn 30.000 hoạt động, bài tập.

Theo thống kê từ We are social (Anh) vào đầu 2018, 20 năm sau khi Internet chính thức xuất hiện, Việt Nam đã có 64 triệu người kết nối mạng trực tuyến và chiếm khoảng 67% dân số, đứng thứ 12 thế giới.

Công nghệ đang thay đổi cách tiếp cận kiến thức và tương tác với giáo viên. Phương thức học trực tuyến có thể kết nối học viên dễ dàng hơn với giáo viên nước ngoài. Công nghệ lớp học trực tuyến (LOOONA) được One On One English phát triển bởi các lập trình viên, chuyên gia giảng dạy và học thuật hàng đầu trong hơn một năm giúp trẻ học tiếng Anh ngay tại nhà với giáo viên Bắc Mỹ.

Tại One On One English, trẻ sẽ được học theo mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) kết hợp phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning - CLIL) nhằm tối ưu khả năng học tập. Cách tiếp cận này được nghiên cứu bởi hai chuyên gia giáo dục hàng đầu Eric Mazur từ Đại học Harvard (Mỹ) và David Marsh từ Đại học Jyväskylä’s (Phần Lan).

Giáo trình được biên soạn dựa theo tiêu chuẩn Cambridge Assessment English, với 1.000 bài học hữu ích, kết hợp các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm qua nền tảng công nghệ có thể trang bị đủ kiến thức cho trẻ.

Giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ giúp các em trải nghiệm môi trường tiếng Anh ngay tại nhà.

Bằng phương pháp một kèm một thông qua công nghệ hiện đại, giáo viên nhanh chóng nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của từng học viên, từ đó linh hoạt điều chỉnh giáo trình phù hợp cho các em. Giáo viên bản ngữ Bắc Mỹ của One On One English tốt nghiệp từ top 100 trường đại học, trong đó có những trường tiêu biểu trong bảng xếp hạng Best Colleges U.S. News and World Report Rankings, sẽ giúp các em cải thiện tiếng Anh.

Đội ngũ giáo viên bản ngữ của One On One English có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tốt nghiệp từ nhiều trường đại học danh tiếng.

Ngoài giao diện chương trình thân thiện, tối ưu hóa các tính năng tương tác nhằm gia tăng trải nghiệm dạy và học hiệu quả, LOOONA còn được chú trọng khả năng tương thích kể cả với wi-fi tốc độ thấp và luôn được hỗ trợ, giám sát từ đội ngũ chăm sóc học viên.

Công nghệ lớp học trực tuyến của One One One English (LOOONA) được thiết kế trực quan, dễ sử dụng với hơn 30.000 hoạt động và tương tác trong lớp học.

Trước khi bắt đầu bài học, trẻ cần chuẩn bị kiến thức để khi vào lớp học trực tuyến một thầy một trò, các em có thời gian thực hành tiếng Anh nhiều hơn với giáo viên. Sau đó, học viên sẽ có bài tập về nhà để củng cố nội dung vừa học. Cách tiếp cận này có thể giúp các em chủ động trong việc học, tăng cường rèn luyện kỹ năng, tốc độ tiếp thu tốt hơn. Tham khảo thông tin chi tiết về phương thức học tại đây.

Khi đạt kết quả tốt, các em sẽ mở khóa phần thưởng trong LOOONA để tham gia tiếp những trải nghiệm thú vị hơn cùng với giáo viên. Ngoài ra, lớp học trực tuyến còn cung cấp tài khoản giúp phụ huynh dễ dàng xem báo cáo học tập, lên lịch học, xem lại băng ghi hình lớp học chỉ với vài cú click chuột.

