Lợi thế của chương trình Vatel tại Đại học Hoa Sen

Sinh viên chương trình Quản lý Khách sạn Nhà hàng Quốc tế được đào tạo kết hợp lý thuyết, thực hành, trao đổi văn hóa với các nước.

Chương trình đào tạo quốc tế

Đại học Hoa Sen liên kết đào tạo chương trình Cử nhân Quản lý Khách sạn Nhà hàng Quốc tế Vatel với trường Vatel (Pháp) - một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng mô hình và bắt kịp xu hướng đào tạo của ngành.

Năm 2016, Vatel là trường đào tạo Quản trị Du lịch - Khách sạn tốt nhất thế giới (Best Hospitality Management School) tại Liên hoan ngành Du lịch - Khách sạn toàn cầu (Worldwide Hospitality Awards). Chương trình được Hospitality ON - tạp chí chuyên môn về lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng - tổ chức thường niên tại Paris (Pháp).

Chương trình Vatel được xây dựng dựa trên trao đổi, đóng góp giữa các nhà giáo dục và chuyên gia, chương trình phù hợp với các nguyên tắc đặc thù của ngành, trang bị kỹ thuật quản lý cụ thể, áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung giảng dạy giúp sinh viên xác định, hiểu và giải quyết các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chính doanh nghiệp và các bên liên quan.

Mô hình đào tạo tiên tiến của Vatel kết hợp kỹ thuật và cảm xúc, triển khai theo mục tiêu đào tạo chuẩn quốc tế, được Bộ Lao động và Việc làm của Pháp (Minister of Labor, Employment and Health) công nhận. Bên cạnh các môn học chuyên ngành, cơ hội nghề nghiệp thông qua hoạt động liên kết, kết nối doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của Vatel.

Chương trình Vatel tại Đại học Hoa Sen được thực hiện dựa theo khung chương trình của Vatel quốc tế với 3 năm học kết hợp lý thuyết và thực hành; 3 kỳ thực tập bắt buộc từ 4 đến 6 tháng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 hoặc 5 sao quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài như Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Pháp, Mỹ; một đề án tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên quốc tế, có kinh nghiệm làm việc, quản lý trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy sinh viên. Giảng viên không chỉ truyền kiến thức mà còn truyền lửa, tạo năng lượng cho đội ngũ kế thừa có tầm và có tâm với nghề.

Chương trình học trong 3 năm, đào tạo bằng tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Quản lý Khách sạn - Nhà hàng quốc tế (Bachelor’s degree in International Hotel Management) do trường Vatel - Hotel and Tourism Business School (Pháp) cấp.

Sinh viên có 4-6 tháng thực tập tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 hoặc 5 sao quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài.

Trao đổi sinh viên trong hệ thống Vatel

Vatel là tập đoàn đào tạo chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn có gần 40 năm kinh nghiệm, 50 cơ sở tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các cơ sở đào tạo thuộc thương hiệu Vatel trải dài trên bốn châu lục giúp trao đổi sinh viên quốc tế giữa các cơ sở đào tạo dễ dàng.

Marco Polo Program là chương trình trao đổi sinh viên quốc tế dành cho sinh viên năm hai nhằm xúc tiến việc trao đổi văn hóa và làm phong phú trải nghiệm sinh viên. Sinh viên có cơ hội trải nghiệm học tập, làm việc một năm tại các cơ sở thuộc hệ thống Vatel toàn cầu.

Chương trình trao đổi sinh viên Marco Polo Program nhận danh hiệu chương trình giáo dục đổi mới tốt nhất (Best Innovation in an Education Program) năm 2018 tại Liên hoan ngành Du lịch - Khách sạn toàn cầu (Worldwide Hospitality Awards).

Đại diện Đại học Hoa Sen cho biết, tiếp nhận sinh viên quốc tế đến từ 10 quốc gia khác nhau theo học chương trình Vatel tại Đại học Hoa Sen giúp đa dạng sinh viên trong lớp học, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp xúc, rèn luyện ngoại ngữ. Sinh viên Việt Nam cũng nhận thức được sự cạnh tranh, điểm mạnh yếu của bản thân khi học tập trong môi trường đa văn hóa.

Chương trình Vatel của trường được thừa hưởng công nghệ từ Vatel quốc tế gồm thư viện trực tuyến Cyber Libris, hệ thống kết nối các trường Vatel Connect, hệ thống kết nối thực tập tại các quốc gia có trường Vatel, chương trình trao đổi văn hóa dành cho sinh viên như chương trình International Summer Program tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 8 hàng năm.

Sinh viên Đại học Hoa Sen học tập tại cơ sở thực hành Vatel TP HCM.

Sau gần 8 năm, chương trình Vatel tại Đại Hoa Sen đã đào tạo hơn 100 cử nhân, hiện đảm đương các vị trí như giám sát, trưởng nhóm, quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc khách hàng tại Việt Nam, Pháp, Mỹ...

Đại diện Đại học Hoa Sen cho biết, sinh viên Vatel được các khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam ưu tiên tuyển dụng nhờ lợi thế cạnh tranh về kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế, thái độ chuyên nghiệp, thiện chí, nhất là tư duy và phong cách làm việc cởi mở, năng động.

Kim Uyên