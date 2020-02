Lời chúc Valentine bằng tiếng Anh

Ngoài câu "I love you" thông thường, bạn có thể gửi những lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa đến người yêu, vợ, chồng mình trong ngày Valentine (14/2).

Lời chúc tặng bạn gái

1. I can’t stop loving you because it’s the only reason I was sent here on earth. I love you. Wishing you a happy valentine!

Anh không thể ngừng yêu em vì đó là lý do duy nhất anh được cử đến Trái Đất này. Anh yêu em. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

2. I’m so happy to have you in my life. Happy Valentine’s Day, sweetheart.

Anh rất hạnh phúc khi có em trong cuộc đời. Lễ tình nhân vui vẻ, người yêu của anh.

3. Every time I see you, for me, it’s a dream come true. Because I dream of your beautiful face every night. Happy Valentine’s Day!

Mỗi lần gặp em, giấc mơ của anh lại trở thành sự thật. Bởi lẽ anh mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp của em hàng đêm. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

4. Your smile can make me forget the pain of a hundred sleepless nights and the fatigue of a thousand exhausting days. I live because you love me.

Nụ cười của em khiến anh quên đi nỗi đau của hàng trăm đêm thiếu ngủ, sự uể oải của hàng nghìn ngày mệt mỏi. Anh sống vì em yêu anh.

5. It’s a shame that even if I gather all the dictionaries in the world, I’d still not find a word to describe your beauty. Happy Valentine’s Day!

Thật xấu hổ vì ngay cả khi anh tập hợp tất cả từ điển trên thế giới, anh vẫn không thể tìm được từ nào diễn tả vẻ đẹp của em. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

Lời chúc tặng bạn trai

1. I know I’m safe when I’m lost in your arms. Every moment I have spent with you have been special. I am wishing you a Happy Valentine’s Day.

Em biết em an toàn khi ở trong vòng tay của anh. Mỗi khoảnh khắc chúng ta chia sẻ với nhau thật đặc biệt. Em mong anh có một lễ tình nhân vui vẻ.

2. I don’t want fancy gifts and fresh flowers. All I need is you holding my hands and saying that you love me. Happy Valentines Day.

Em không cần những món quà đặc biệt và những bông hoa tươi thắm. Tất cả những gì em cần là anh nắm tay em và nói anh yêu em. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

3. Chocolates are sweet, flowers are romantic. But if you’re with me, I don’t need anything else. Wish you all the love and happiness.

Chocolate thì ngọt ngào, những bông hoa thì lãng mạn. Nhưng nếu anh ở bên em, em không cần bất cứ điều gì khác. Mong anh sẽ có nhiều tình yêu và hạnh phúc.

4. I was looking for a perfect gentleman and I found one. I want to keep you forever in my life. I love you. Wishing you a happy valentine’s day!

Em tìm kiếm một quý ông hoàn hảo và em đã tìm thấy anh. Em muốn giữ anh trong cuộc sống của mình mãi mãi. Em yêu anh. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!

5. My lips would whisper only your name, my heart would miss only you and my eyes would be looking in a crowd only for you. I love you so much, darling. Happy Valentine’s Day.

Đôi môi em chỉ thì thầm tên anh, trái tim em chỉ nhớ mình anh và đôi mắt em sẽ chỉ tìm anh trong đám đông. Em yêu anh rất nhiều. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

Ảnh: Shutterstock.

Lời chúc tặng vợ

1. My heart is a garden and the only thing it grows is love for you. I feel lucky every day because you’re in my life. Wishing you a happy valentine.

Trái tim anh là một khu vườn và điều duy nhất có thể lớn lên là tình yêu dành cho em. Mỗi ngày anh đều cảm thấy may mắn vì có em trong cuộc đời. Chúc bà xã lễ tình nhân vui vẻ.

2. Even though life has given me many reasons to hate it, wifey – you are the reason of my smile every morning. Happy Valentine’s Day. I love you so much.

Dù có rất nhiều lý do khiến anh ghét cuộc sống này nhưng vợ à, em là lý do để anh mỉm cười mỗi ngày. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ. Anh yêu em rất nhiều.

3. A day without you so bored and a life without you is just a waste of life. Thanks for making my life full of colors.

Một ngày không có em thật buồn chán và một cuộc sống không có em chỉ phí hoài. Cảm ơn em vì đã làm nên màu sắc trong cuộc đời của anh.

4. Dear wife, I will never get tired of loving you. I would never let go of you, for life without you would be miserable. I love you.

Gửi bà xã, anh không bao giờ mệt mỏi vì yêu em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em vì cuộc sống không có em thật đau khổ. Anh yêu em.

5. To my lovely wife, with all the love in the world, I’m sending this valentine’s card to let you know you’re everything to me. Happy Valentine’s Day!

Gửi người vợ đáng yêu của anh với tất cả tình yêu trên thế gian này, anh tặng em tấm thiệp này để em biết rằng em là tất cả đối với anh. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

Lời chúc tặng chồng

1. Dear husband, I love you not only on special days but also every single day of the year. With you, every day is the day of love for me. Happy Valentines Day.

Dành tặng ông xã, em yêu anh không chỉ trong những ngày đặc biệt mà yêu anh mỗi ngày trong năm. Bên anh, đối với em mỗi ngày đều ngập tràn tình yêu. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

2. Beloved Husband, our love is beautiful and pure and the way you care for me is so impressive. Wishing you a great Valentine’s day.

Gửi người chồng yêu dấu, tình yêu của ta thật đẹp và trong sáng, cách anh chăm sóc cho em cũng thật xúc động. Chúc anh ngày lễ tình nhân tuyệt vời.

3. I am so lucky to find the best friend, great lover and a good husband in you my Valentine. You always make me special like a queen. Happy Valentine’s day.

Em thật may mắn khi tìm được người bạn thân, người yêu tuyệt vời và người chồng tốt như anh. Anh khiến em cảm thấy mình đặc biệt như một nữ hoàng. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

4. You are the reason why every night I have beautiful dreams and wake up with a big smile. Thank you for sharing your life with me. Happy Valentine’s Day dear husband.

Anh là lý do tại sao mỗi đêm em đều có giấc mơ đẹp và thức dậy với nụ cười tươi. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cuộc sống cùng em. Chúc ông xã lễ tình nhân vui vẻ.

5. After all these days, years of marriage still I have butterflies in my tummy whenever you hold my hands. That is the magic of your love. Happy valentine’s Day dear husband.

Sau tất cả những ngày, những năm kết hôn, em vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi lần anh nắm tay em. Tình yêu của anh thật màu nhiệm. Chúc mừng lễ tình nhân chồng yêu.

Tú Anh (Theo Wishes Msg)