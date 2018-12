Lời chúc trước bữa ăn của người Mỹ

'Awesome' và chuyện học tiếng Anh những ngày đầu đến Mỹ

Sang Mỹ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là các chiều chủ nhật sang nhà 2 người bạn già Sue & Don ăn tối. Chặng đường dài khoảng 30 miles (48 km), tôi đi ôtô trên freeway hết gần nửa tiếng.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, bữa ăn của người Mỹ có thể rất nhiều rau. Tuy nhiên, họ thích ăn rau tươi (salad) chứ không nấu lên như người Việt mình. Các món ăn Mỹ rất đa dạng, thường là thịt bò hầm, bánh mì, nước sốt...

Người Mỹ trước khi ăn không "mời" giống người Việt Nam mà thường cầu nguyện. Họ nắm tay nhau và cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì mình có thức ăn trên bàn, có những người bạn tốt và cầu chúc những điều tốt lành đến cho người bạn của mình.

"Dig in" trong tiếng Anh có nghĩa là ăn ngấu nghiến. Ảnh: Internet

Tôi nói với Sue và Don về văn hóa mời cơm của Việt Nam, trước khi ăn. Và thường trước khi ăn, tôi nói cảm ơn (thank you for the good meal/ cooking for us) và chúc họ ăn ngon (enjoy the meal). Sue và Don thường nói "let's dig in" để khởi động bữa ăn.

Dig in về cơ bản có 3 nghĩa. Thứ nhất, dùng cho những người làm vườn khi họ muốn xới đất để trồng cây. Thứ hai, trong chiến tranh, đào hầm/công sự người ta cũng dùng từ dig in.

Ở lớp nghĩa thứ ba, dig in có nghĩa ăn ngấu nghiến, đặc biệt là khi bạn đói.

Mỗi lần ăn cơm mà nghĩ đến từ dig in, tôi đều nhớ đến những người bạn Mỹ tốt bụng, và cầu chúc cho họ những điều tốt lành.

Tạt ngang nói chuyện Freeway một chút. Nhiều người nghĩ đường cao tốc là highway và không biết đến khái niệm freeway. Về cơ bản, freeway là đường chạy tốc độ cao, từ 80 km/h trở lên (tốc độ 80 km/h người ta gọi là limitted freeway). Nói đến freeway, thường người ta nghĩ đến hệ thống đường trên cao, cách biệt với khu dân cư, không có đèn xanh đèn đỏ và tốc độ chạy xe rất lớn.

Gia Hân