Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT 2019 sẽ 'nhẹ nhàng, không gây áp lực'

Ngày 7/6, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trò chuyện với học sinh THPT Chu Văn An (huyện Văn Yên, Yên Bái) sắp tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: moet.gov.vn

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, ông Độ cho rằng sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, trách nhiệm cao của tất cả các bên liên quan như công an, y tế, chính quyền, các trường đại học... trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia là đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc.

Việc lựa chọn cán bộ tham gia làm thi được Thứ trưởng Độ đặc biệt lưu ý. Công tác này phải được thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng để có được những người vững chuyên môn, có ý thức chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Độ cũng nhắc lại quan điểm chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia phải chặt chẽ, đúng quy chế, nghiêm túc, nhưng không tạo không khí căng thẳng, để thí sinh có tâm lý thoải mái làm bài.

Ông Vương Văn Bằng (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái) cho biết, tỉnh có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó hơn 6.700 em là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do. Yên Bái đã bố trí 25 điểm với 305 phòng thi, khoảng 1.000 cán bộ coi thi. Tất cả công tác chuẩn bị cho kỳ thi như nhân sự, lắp đặt camera an ninh cơ bản hoàn tất.

Để đảm bảo tất cả thí sinh đến được điểm thi an toàn, tỉnh đã bố trí ôtô, xe máy đưa đón các em. Một số trường bố trí phòng trọ miễn phí, phối hợp với khu dân cư hỗ trợ chỗ trọ giá hợp lý cho thí sinh. Nếu thời tiết xấu, các điểm thi còn để thí sinh ở bán trú, nội trú, phục vụ ăn uống tại trường.

Thứ trưởng Lê Hải An kiểm tra một hệ thống camera giám sát điểm thi tại Cao Bằng. Ảnh: moet.gov.vn

Trước đó, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh do Thứ trưởng Lê Hải An đã đến Cao Bằng. Ông An cho rằng, dù chuẩn bị chu đáo tới đâu, trong thực tế vẫn có thể phát sinh các tình huống ngoài dự đoán nên địa phương không thể chủ quan bất kỳ khâu nào.

Thứ trưởng An đề nghị tỉnh Cao Bằng bổ sung lực lượng bảo vệ cho những trường nằm sát khu vực nhà dân, bổ sung khu vực cách ly đối với phòng bảo quản đề, bài thi và bố trí đủ phòng chờ để thí sinh tự do đợi khi tới môn thi.

"Tôi lo lắng cho thầy cô từ các trường đại học về đây coi thi, vì thế đề nghị các trường quán triệt chủ trương đưa đón tận nơi trong suốt thời gian thi. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng trường đại học cần trao đổi thẳng thắn để phối hợp tốt nhiệm vụ", ông An nói.

Năm nay, Cao Bằng có 20 điểm thi, 206 phòng thi và hơn 4.7000 thí sinh. Tỉnh có phương án ứng trực xử lý tại những cung đường hay bị sạt lở, tắc đường và xử lý tình huống thiên tai bất thường.

Ông Nguyễn Hữu Khang (Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc rà soát điều kiện, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo khuyến cáo của đoàn kiểm tra. "Cao Bằng cam kết tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế", ông nói.

Ngày 25-27/6, hơn 887.000 thí sinh cả nước sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, trong đó hơn 653.000 em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Sau vụ gian lận điểm thi ở ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khâu chấm thi, như giao các trường đại học tổ chức chấm trắc nghiệm, tăng cường camera ở phòng bảo quản đề thi và bài làm.