Kiểm tra IQ với 10 câu đố

Trong 150 giây, liệu bạn có thể hoàn thành 10 câu đố IQ đề cập đến nhiều lĩnh vực từ toán, địa lý đến tiếng Anh.

Câu 1: Một nửa của một phần tư của 8000 là bao nhiêu?

Câu 2: Hình nào khác với phần còn lại?

Câu 3: Trong bốn nước Canada, Nga, Mexico và Mỹ, đây là bản đồ của quốc gia nào?

Câu 4: Điền tiếp số vào dãy sau:

Câu 5: Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh "Finger is to hand as leaf to?"

Câu 6: Bạn có biết vị trí ôtô đang đỗ là số mấy?

Câu 7: 20% của 30 USD là bao nhiêu?

Câu 8: Trong dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100, số 5 xuất hiện bao nhiêu lần?

Câu 9: Hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh: "What day was yesterday if monday is in two days?".

Câu 10: HCAEP = 46251. PEACH = ?

