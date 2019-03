Kiến thức có thể bạn chưa biết về bộ phận cơ thể người

Bộ não con người chứa khoảng 100 tỷ nơron thần kinh và bộ nhớ lên đến 100 terabyte.

1. Não

Bộ não có thể là cơ quan duy nhất mà chức năng của nó còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn đối với con người. Mỗi bộ não chứa khoảng 100 tỷ nơron thần kinh.

Não không có các thụ thể cảm nhận đau đớn, có nghĩa nó chỉ có thể giải thích các tín hiệu đau, nhưng không thấy đau.

Bộ nhớ của não bộ con người rơi vào khoảng 100 terabyte và có thể được coi là siêu máy tính.

Nhiều người cho rằng con người chỉ sử dụng một phần nhỏ khả năng của não bộ, tuy nhiên đây được xem là quan niệm không chính xác. Thực tế, chúng ta sử dụng toàn bộ khả năng của nó, thậm chí dùng đến 10% trong khi ngủ.

2. Bàng quang

Sau khi nước tiểu được tạo ra nhờ thận, nó được chứa trong bàng quang. Cơ quan này giống như một chiếc túi rỗng có khả năng co giãn. Xét kích cỡ và hình dạng, bàng quan của người lớn trông giống một quả lê.

Thể tích nước tiểu bàng quang có thể chứa khoảng từ một lon nước soda đến một chai 600 ml.

3. Ruột non

Tên gọi của ruột non xuất phát từ việc đường kính của nó nhỏ hơn ruột già. Ruột non dài khoảng 6 m, chứa khoảng một kg vi khuẩn. Người Nhật Bản có một loại vi khuẩn đặc biệt trong ruột non giúp họ tiêu hóa rong biển nhanh hơn.

4. Dạ dày

Tùy lúc đói hoặc no, thể tích dạ dày dao động 1-4 lít. Axit trong dạ dày mạnh đến mức không chỉ tiêu hóa được đồ ăn mà còn có khả năng làm mòn một số kim loại. Khi bụng đói cồn cào, độ axit của dạ dày cao đến mức tiêu hóa được cả chất dẻo nhân tạo.

Dạ dày có vài lớp, mỗi lớp đóng vai trò quan trọng riêng. Cứ sau hai tuần, lớp lót mỏng lại được tái tạo hoàn toàn.

5. Tuyến tụy

Chúng ta có thể sống mà không cần tuyến tụy, tuy nhiên sẽ không hoàn toàn khỏe mạnh. Dù thức ăn không bao giờ đi đến cơ quan này, nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa nhờ giải phóng một số loại enzyme.

Tuyến tụy có các thụ thể vị giác có thể phát hiện ra đường, nhưng nó không gửi tín hiệu đến não giống thụ thể vị giác trên lưỡi. Thay vào đó, phát hiện này giúp tuyến tụy cân bằng các hormone.