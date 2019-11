Khởi động khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế lứa tuổi 0-3

Cô Caitlin Jalalat và Pat Coffey - Trung tâm Giáo dục Montessori CME | NY

Cô Caitlin Jalalat - Điều phối viên chương trình Trẻ sơ sinh và Tập đi. Cô làm việc trong lĩnh vực giáo dục Montessori từ năm 2008 và tham gia khóa học Trẻ sơ sinh và Tập đi tại CME|NY trong vai trò Điều phối viên từ năm 2017. Cô từng là giáo viên cho trẻ tập đi và Điều phối viên Trẻ sơ sinh và Tập đi tại Central Park Montessori tại Manhattan. Caitlin tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học của Đại học Emory, và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học của Đại học Montclair State.

Với niềm đam mê, những kinh nghiệm và chuyên môn dày dặn, cô được AMS cấp chứng nhận Montessori Trẻ sơ sinh và Tập đi tại CMTE | NY. Sau khi phát hiện ra tình yêu của mình dành cho triết lý Montessori, cô tiếp tục học tập và nhận bằng Thạc sĩ thứ hai chuyên ngành Giáo dục Montessori Mầm non tại Đại học St. Catherine.