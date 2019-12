Kể chuyện cho con bằng tiếng Anh

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen cho rằng việc "kể chuyện đêm khuya" bằng tiếng Anh là cách hiệu quả giúp con học từ vựng và luyện nghe.

Dưới đây là chia sẻ của thầy Quang Nguyen:

Lần đầu mình thử kể chuyện bằng tiếng Anh là hồi sang Mỹ năm 2016, ở nhà bà chị họ hàng có hai nhóc 11 và 8 tuổi. Mình nằm ngủ với tụi nhỏ, kể chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" mà hai nhóc mê tít. Kể chuyện, tự mình cũng học được nhiều từ mới, như cái râu dế mèn là "antena", con xén tóc là "beetle", võ sĩ bọ ngựa là "mantis", dàn thiên lý là "vine"...

Kể chuyện như thế rất tốt cho người nói, vì ngôn ngữ không còn là đời thường nữa. Có những ý đơn giản, nhưng nghĩ hoài không ra cách diễn đạt. Có những từ rất khó nghĩ ra ngay lập tức, ví dụ "cái hang của dế mèn" nói thế nào.

Tới lúc tụi trẻ con nhà mình lớn đủ để nghe chuyện đêm khuya, mình cũng kể bằng tiếng Anh. Chúng nó thích lắm, tối nào cũng "I wanna hear 3 stories" (Con muốn nghe ba truyện).

Ảnh: Shutterstock

Kể chuyện bằng tiếng Anh kích thích trí tưởng tượng của trẻ, tiếng Anh của bố mẹ càng phong phú, trẻ càng tha hồ tưởng tượng. Hơn thế, trẻ cũng học được nhiều khái niệm mới.

Ví dụ, khi mình kể chuyện "Thạch Sanh", bé con nhà mình học được từ "ax" là cái rìu, "bow" là cung tên, "arrow" là mũi tên. Lúc nào, con không hiểu là lại hỏi "What does it mean by an ax, daddy" (Cái rìu là gì hả bố)? Mình trả lời: "It's used to cut the tree" (Nó dùng để chặt cây).

Con lại hỏi "Like a knife" (Giống như một con dao đúng không)? Mình mô tả "It has a long wooden handle attached to a big piece of sharp metal in one end" (Nó có một cái cán dài bằng gỗ, ở đầu có gắn một miếng kim loại sắc).

Đôi khi, bé không hiểu, mình phải lấy điện thoại ra "google image" (tìm hình ảnh). Cái này không tốt cho mắt trẻ con, nhưng lại có tác dụng trong việc đọc truyện đêm khuya.

Hạn chế của việc kể chuyện là có những hôm đi ngủ rất muộn, tới hơn 10h tụi nhỏ mới ấm chỗ mà vẫn nằng nặc đòi "3 stories". Trường hợp đó, mình sẽ thuyết phục chỉ đọc một, hai truyện.

Kể sơ sài vậy, còn kể chuyện có nhiều cái thú vị lắm. Một trong số đó là những giá trị mình truyền dạy cho trẻ qua mỗi truyện, về sự cần mẫn, lòng trung thực, lòng dũng cảm, tình cảm gia đình, thái độ với tiền bạc. Đó là gia tài tinh thần mà mình muốn vun đắp cho con từ thuở ấu thơ.

Quang Nguyen