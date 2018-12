Hướng dẫn đăng ký xét tuyển các trường công an

Theo thông báo của Ban tuyển sinh công an, các thí sinh đạt sơ tuyển có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an nhân dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị sơ tuyển (Công an quận, huyện) nhận phiếu thống kê kết quả điểm thi để kiểm tra thông tin cá nhân đã khai (họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên) và chỉnh sửa (nếu cần).

Sau đó, thí sinh điền điểm 3 môn theo khối đã đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, trường cao đẳng, trung cấp đã đăng ký xét tuyển.

Sinh viên Học viện An ninh.

Thí sinh phải liên hệ với Trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương và các điểm đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016) và Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (bản đóng dấu đỏ) do đơn vị tổ chức thi cấp.

Các giấy tờ thí sinh cần chuẩn bị và mang đến đơn vị sơ tuyển (công an quận, huyện) để xác nhận chính thức việc tham dự xét tuyển vào các trường công an nhân dân, gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường (Phiếu số 2); Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ) và bản photo; Phiếu thống kê kết quả thi THPT năm 2016 theo mẫu của Bộ Công an; các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên.

Thí sinh nộp các giấy tờ nói trên tại đơn vị sơ tuyển trước 17h ngày 7/8. Sau khi được kiểm tra đảm bảo theo quy định, cán bộ tuyển sinh nhận Giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp (bản photo), phiếu thống kê kết quả điểm thi, các giấy tờ liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân. Thí sinh giữ lại Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ).

Trường hợp thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ trong thời gian trên có thể trực tiếp nộp tại học viện, trường đại học đăng ký xét tuyển trước 15h ngày 9/8 với điều kiện phải có xác nhận, đóng dấu của Phòng Tổ chức cán bộ vào phiếu thống kê kết quả điểm thi.

Để thuận lợi cho đơn vị sơ tuyển tập hợp hồ sơ, Ban tuyển sinh công an đề nghị thí sinh có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào các trường công an nhân dân liên hệ sớm nhất với cán bộ tuyển sinh tại đơn vị sơ tuyển để nộp hồ sơ (tốt nhất là từ 1/8 đến 5/8).

Thí sinh đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp (bản photo) cho đơn vị sơ tuyển để xác định nguyện vọng chính thức xét tuyển vào các trường công an nhân dân chỉ được đăng ký xét tuyển thêm một trường ngoài ngành công an trong đợt 1 xét tuyển, đăng ký xét tuyển thêm 2 trường ngoài ngành công an trong các đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh cố tình đăng ký xét tuyển thêm trường sẽ bị Bộ Giáo dục xóa một trường bất kỳ mà thí sinh đăng ký trên phần mềm quản lý xét tuyển của Bộ.

Thí sinh theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng để biết điểm trúng tuyển vào các trường công an nhân dân. Những em vừa trúng tuyển các trường CAND vừa trúng tuyển các trường dân sự, cần cân nhắc để nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp (bản đóng dấu đỏ) để xác nhận nguyện vọng chính thức nhập học các trường công an nhân dân cho đơn vị sơ tuyển. Những em không trúng tuyển các trường công an nhân dân có thể đăng ký xét tuyển vào các trường dân sự hoặc hệ dân sự của các trường công an nhân dân trong các đợt xét tuyển bổ sung.

Lan Hạ