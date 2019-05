Học viên Apollo khám phá cuộc sống đại dương cùng nhà thám hiểm Archana Anand

"So Wow This Summer" là chương trình tiếng Anh hè tại Apollo English. Trong đó trải nghiệm cùng nhà thám hiểm National Geographic Learning là một học phần đặc biệt. Với phương pháp khác biệt, So Wow This Summer giúp học viên nhanh chóng thông thạo và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh, phát triển các kỹ năng tương lai và trải nghiệm một mùa hè thú vị. Học viên sẽ nhận được ưu đãi và quà tặng giá trị khi đăng ký từ tháng 4.

Tham khảo thêm về "So Wow This Summer" tại đây .