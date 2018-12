Học sinh Việt Nam thi lập trình quốc tế về giao thông

Việt Nam thuộc tốp đầu cuộc thi 'Thách thức các nhà toán học tương lai' / Đội tuyển Toán Việt Nam đứng đầu kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Ngày 27/11, 28 học sinh Việt Nam sẽ tham dự cuộc thi WeCode quốc tế tổ chức tại Indonesia ở cả hai nội dung sơ cấp và trung cấp. Chủ đề năm nay là “Giao thông công cộng” (Public Transport) với mục đích giúp thí sinh hiểu đúng vai trò, lợi ích, tìm ý tưởng cải thiện chất lượng dịch vụ hiện tại.

28 học sinh tiểu học và THCS sẽ tham dự cuộc thi lập trình quốc tế tại Indonesia ngày 27/11.

Thí sinh cần thiết kế các trò chơi, chương trình giải trí hoặc phim hoạt hình có thời lượng ngắn nhất là 25 giây, kích thước lớn nhất là 25 MB theo các nội dung: âm nhạc và nhảy múa, trò chơi, kể chuyện. Sản phẩm phần mềm được lập trình từ ngôn ngữ Scratch.

WeCode nằm trong chuỗi sự kiện Hội trại công nghệ số (Digital Campus) do Hiệp hội Y.O.U (Youth On Unity) tổ chức, là cuộc thi lập trình quốc tế giữa các nhóm học sinh đại diện cho các trường tiểu học, THCS tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, cuộc thi cấp quốc gia đã được tổ chức thành công bởi Học viện STEM. Ở hạng sơ cấp, ba giải cao nhất đều thuộc về học sinh khối lớp 4 của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Ở hạng trung cấp, giải nhất được trao cho em Ngô Thế Anh, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Năm 2015, WeCode được tổ chức tại Malaysia với 136 đội đến từ 4 nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có 14 học sinh đến từ trường Tiểu học Vinschool và trường THCS FPT đã đạt được thành tích cao.

Phiêu Linh