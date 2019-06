Học phí mẫu giáo và tiểu học các trường quốc tế ở Sài Gòn

Chưa tính phí đưa đón, học thêm tiếng Anh... nhiều trường quốc tế cao cấp ở Sài Gòn đang có mức học phí 300-500 triệu đồng mỗi năm.

Mùa tuyển sinh mới sắp đến, nhiều phụ huynh có nhu cầu tìm trường quốc tế cho con vào mẫu giáo và lớp một với mục tiêu cho con hưởng nền giáo dục tiên tiến, kỹ năng ngôn ngữ tốt và có giá trị quốc tế. Dưới đây là học phí tham khảo cấp mẫu giáo và tiểu học các trường quốc tế ở Sài Gòn.

Trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC)

Thành lập năm 1993, ISHCMC là trường quốc tế đầu tiên tại TP HCM. Với hai cơ sở tại Thảo Điền, quận 2, ISHCMC là trường quốc tế đa quốc gia với đại diện của hơn 50 quốc tịch.

Là một trong 73 trường quốc tế thuộc tập đoàn giáo dục Cognita (Anh quốc), ISHCMC giảng dạy bằng tiếng Anh, là một trong những trường đầu tiên tại TP HCM được chứng nhận cung cả ba chương trình Tú tài Quốc tế (Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học và Văn bằng IB) cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi.

ISHCMC là trường quốc tế đầu tiên tại TP HCM.

Học phí cấp mẫu giáo của trường từ 280 triệu đồng/năm và tiểu học từ 482 triệu đồng/năm. Học phí chưa bao gồm các chi phí khác như phí ghi danh từ 25 đến 50 triệu đồng, phí cơ sở vật chất hàng năm khoảng 67,5 triệu đồng.

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP)

Tọa lạc trong khu dân cư cao cấp Saigon Pearl, ISSP - cùng với ISHCMC, thuộc hệ thống trường quốc tế của tập đoàn Cognita (Anh quốc) với học sinh đến từ 26 quốc gia. Trường có bề dày kinh nghiệm trong việc giáo dục từ cấp độ mầm non (từ 18 tháng) đến tiểu học tại TP HCM.

Trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chương trình giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học của Mỹ (American Common Core). Trên 85% bé học tại ISSP đạt điểm phát triển ngôn ngữ và toán học cao hơn so với mức trung bình trên thế giới (theo kết quả từ hệ thống đánh giá MAP - Measure of Academic Progress).

ISSP là một trong những quốc tế tại Việt Nam được chứng nhận đồng thời bởi hai tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges, Mỹ).

ISSP có bề dày kinh nghiệm trong việc giáo dục từ cấp độ mầm non (từ 18 tháng) đến tiểu học tại TP HCM.

Học phí cấp mẫu giáo của trường từ 260 triệu đồng/năm và tiểu học từ 405 triệu đồng/năm. Học phí này đã bao gồm phí ghi danh và nhiều dịch vụ hỗ trợ giáo dục đi kèm, trừ dịch vụ xe đưa đón, ăn trưa và giữ trẻ sau giờ.

Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn (RISS)

Học phí năm học 2019-2020 tại RISS có thể đóng từng học kỳ, tổng số tiền ba học kỳ (một năm) khoảng 496 triệu đồng cho bậc tiểu học. Nếu thanh toán toàn bộ học phí vào đầu năm học, phụ huynh có thể được giảm đến 13%.

Tổng số tiền ba học kỳ (một năm) tại RISS khoảng 496 triệu đồng cho bậc tiểu học.

Tất cả học sinh tại đây đều phải tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi nhập học. Học sinh chưa đủ kỹ năng ngôn ngữ sẽ được chỉ định theo học lớp tăng cường với học phí 72,5 triệu đồng mỗi năm và kiểm tra trình độ vào cuối mỗi học kỳ để đánh giá nhu cầu bổ sung tiếng Anh. Dựa trên kết quả này, một phần học phí có thể được hoàn lại, dựa theo số ngày còn lại của năm học.

Học phí cấp mẫu giáo của trường từ 280 triệu đồng/năm và tiểu học từ 496 triệu đồng/năm. Học phí chưa bao gồm các dịch vụ trường học khác và phí ghi danh từ 22 triệu đồng.

Trường Quốc tế Mỹ (AIS)

Trường Quốc tế Mỹ có kiến trúc đẹp, trang thiết bị vật chất hiện đại. Trường hiện áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến theo chương trình giáo dục Mỹ (American Common Core). Học phí của trường có thể đóng một lần, chia làm hai hoặc bốn đợt. Học phí không gồm các chi phí khác. Năm 2015, trường Quốc tế Mỹ được công nhận đạt kiểm định của Hiệp hội các trường Quốc tế (CIS).

AIS hiện áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến theo chương trình giáo dục Mỹ (American Common Core).

Tương tự như Renaissance, học phí cho chương trình phát triển Anh ngữ bổ sung (EAL) hàng năm là 55 triệu đồng, áp dụng cho học sinh được nhà trường xác định cần hỗ trợ và phát triển khả năng Anh ngữ. Các chi phí khác, gồm: đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, sách giáo khoa, chi phí xe bus, ăn uống, đồng phục, dã ngoại cũng chưa bao gồm trong tiền học phí.

Học phí cấp mẫu giáo của trường từ 440,5 triệu đồng/năm và tiểu học từ 475 triệu đồng/năm. Học phí chưa bao gồm các dịch vụ trường học khác và phí ghi danh 48 triệu đồng.

Thế Đan