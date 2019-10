Học phí mầm non cao hơn trường y

Hàn QuốcHọc phí trung bình năm tại trường mầm non dạy bằng tiếng Anh là 11,59 triệu won (222 triệu đồng), trong khi trường y khoa là 9,36 triệu won.

Nếu so sánh với các đại học không phải y khoa, học phí một năm tại trường mầm non dạy bằng tiếng Anh cũng cao gấp đôi. Tuy nhiên, nếu trẻ học mầm non công lập (không có tiếng Anh), học phí chỉ 1,92 triệu won (khoảng 39,5 triệu đồng).

Học phí đắt đỏ nhưng số lượng học sinh đăng ký theo học tại các trường mầm non dạy bằng tiếng Anh đã tăng 41% trong hai năm qua do nhu cầu giáo dục ngoại ngữ sớm cho trẻ em của các gia đình có điều kiện.

Học sinh Hàn Quốc độ tuổi 5-6. Ảnh: See in Korea

Đến năm 2019, Hàn Quốc có 558 trường mẫu giáo dạy bằng tiếng Anh, tăng 84 trường so với năm 2018. Gangnam, Incheon của thủ đô Seoul, đảo Jeju và thành phố biển Busan là những nơi có số lượng trường mầm non dạy bằng tiếng Anh nhiều nhất Hàn Quốc.

Sự gia tăng số trường mẫu giáo dạy tiếng Anh có nguyên nhân từ chính sách. Tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc loại bỏ kế hoạch giáo dục tiếng Anh ngoại khóa tại các trường mẫu giáo công lập vì sự phản đối của phụ huynh có thu nhập trung bình thấp. Đầu năm nay, các nhà chức trách cũng ban hành lệnh cấm giáo dục tiếng Anh cho học sinh lớp 1-2 tại các trường tiểu học.

Bà Jun Hee Kyung, đại diện Đảng đối lập cho biết, sự "phân biệt đẳng cấp tiếng Anh" đang xảy ra ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc tại Hàn Quốc khi những người thành thạo ngôn ngữ này có cơ hội việc làm và vị thế xã hội tốt hơn hẳn so với những người còn lại.

Thanh Hằng (Theo Korean Times)