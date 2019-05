Học bổng tới 10.000 USD dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam

Tham gia cuộc thi Honda Y-E-S, sinh viên xuất sắc ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ có cơ hội nhận học bổng tới 10.000 USD du học Nhật.

Giải thưởng thường niên Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) năm thứ 14 dành cho những sinh viên xuất sắc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại 10 trường đại học lớn ở Việt Nam đã khởi động ngày 3/5 và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 15/7.

10 gương mặt xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2018.

10 trường đại học gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP HCM – Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Honda Y-E-S 2019 gồm hai giai đoạn: Giải thưởng Honda Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus.

Trong đó, tại Honda Y-E-S, 3.000 USD và một xe máy do Honda Việt Nam sản xuất sẽ trao tặng cho 10 sinh viên xuất sắc được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá hồ sơ, viết luận và phỏng vấn.

Sau khi là một trong 10 thí sinh giành Giải thưởng Honda Y-E-S, bạn sẽ có cơ hội nhận Phần thưởng Y-E-S Plus với hai lựa chọn: Học bổng lên tới 10.000 USD khi tham gia nghiên cứu sau đại học - học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường đại học ở Nhật Bản trong hơn một năm hoặc Học bổng trị giá 7.000 USD khi tham gia thực tập trên 10 tuần tại trường đại học/ viện nghiên cửu ở Nhật Bản. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi kết thúc khóa thực tập, các bạn sẽ được nhận thêm 3.000 USD phí hỗ trợ khi tiếp tục nghiên cứu sau đại học - học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Nhật Bản.

Bùi Duy Độ - thí sinh đạt giải Honda Y-E-S 2018, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuẩn bị ứng tuyển Y-E-S Plus vào cuối năm 2019.

Giải thưởng nhằm tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai giải thưởng này từ năm 2006 dưới sự phối hợp của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) – Bộ Khoa học Công nghệ.

Nguyễn Hà Thanh đạt giải thưởng Honda Y-E-S 2015 và phần thưởng Y-E-S Plus 2018, hiện làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ cao Nhật Bản (JAIST).

Sau 13 năm triển khai tại Việt Nam, Honda Y-E-S đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín về công nghệ và thu hút nhiều sinh viên trong lĩnh vực này. Trong tổng số 1.141 hồ sơ ứng tuyển gửi về cho Văn phòng Quản lý Giải thưởng, có 130 gương mặt trẻ được vinh danh tại lễ trao giải hàng năm, trong đó, 40 thí sinh tiếp tục được nhận hỗ trợ với Phần thưởng Y-E-S Plus là giai đoạn hai của Giải thưởng để theo học tiến sĩ, thạc sĩ hoặc thực tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản.

Sau đó, nhiều bạn đã quay trở về Việt Nam tham gia nghiên cứu, giảng dạy và đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu trong nước.

Nguyễn Thị Phương Nghi đạt giải Honda Y-E-S 2018 thuyết trình tại Hội nghị Quốc tế.

Thế Đan