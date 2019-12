HĐND Hà Nội chất vấn vụ học sinh trường Gateway tử vong

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh chất vấn trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy trong vụ bé trai trường Gateway chết trên ôtô.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội sáng 5/12, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hoàng Thị Tú Anh đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nêu giải pháp tham mưu cho thành phố Hà Nội để sự việc không lặp lại. "Chủ tịch quận Cầu Giấy cũng cần trả lời trách nhiệm của quận, đồng thời thông tin việc rà soát của quận đối với các trường ngoài công lập sau sự việc", bà Tú Anh đặt vấn đề.

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh tại phiên chất vấn sáng 5/12. Ảnh: Võ Hải.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho rằng sự việc xảy ra tại trường tiểu học Gateway "ngành giáo dục đào tạo thủ đô có phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lớn nhất là các cá nhân có liên quan đưa đón học sinh, cô giáo chủ nhiệm của lớp, Ban giám hiệu nhà trường". Nguyên nhân của sự việc "hy hữu và đau xót này" là lỗ hổng trong công tác quản lý học sinh và thiếu trách nhiệm của các cá nhân, còn cụ thể thì chờ công bố của cơ quan điều tra.

Ông Dũng cho hay Sở luôn phổ biến đến tất cả hiệu trưởng, chủ nhóm lớp công việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường. Với cấp tiểu học và mầm non, việc đảm bảo an toàn, nuôi dưỡng được đặt lên hàng đầu, rồi mới đến giáo dục.

Sau sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, yêu cầu tất cả đơn vị trường học báo cáo biển số, nhãn hiệu, loại xe và số lượng giấy tờ xe, số học sinh đưa đón, gửi kết quả tới Công an và Sở Giao thông Vận tải để phối hợp quản lý. Hiện, thành phố có 246 trường sử dụng gần 2.300 xe, đưa đón hơn 40.000 học sinh, ông Dũng cho biết.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội nhận trách nhiệm vụ Gateway Ông Chử Xuân Dũng trả lời chất vấn. Video: Văn Lộc

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiến nghị các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục rà soát các xe đã thống kê; Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn về dịch vụ đưa đón học sinh. Các trường học phải xây dựng quy trình đưa đón trẻ, quản lý trong giờ học và bàn giao về gia đình hàng ngày.

Khác với dịch vụ công cộng khi người lớn đã ý thức được, tự chủ việc đăng ký cũng như lên xuống xe. "Với trường tiểu học, học sinh vẫn phải có người giám hộ nên nếu không xây dựng quy trình đối với lái xe thì rất khó khăn cho việc quản lý", ông Dũng nói.

Sau phần trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tọa phiên họp cho dừng nội dung chất vấn về giáo dục. Câu hỏi của đại biểu Hoàng Thị Tú Anh về trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy chưa được trả lời.

Sáng 6/8, bé Lê Hoàng Long, 6 tuổi, được bà Nguyễn Bích Quy đón lên xe của tài xế Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) đưa đến trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy, cách nhà chừng 3 km. Bà Quy và 12 học sinh xuống xe, Long bị sót lại. Tài xế Phiến đưa xe về bãi gửi ngoài trời ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cách trường hơn một cây số. 15h45 cùng ngày, xe đến đón các bé về, Long được phát hiện nằm bất động trên sàn sau ghế lái, tử vong trước khi tới bệnh viện. Ngày 7/8, Công an Cầu Giấy khởi tố vụ án về tội Vô ý làm chết người.

Võ Hải