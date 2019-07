Hành trình chinh phục học bổng Australia hơn 3 tỷ đồng của cô gái khiếm thị

Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, đi làm 7 năm, Nguyễn Thụy Tố Trâm giành học bổng The Australia Awards Scholarships toàn phần do Chính phủ Australia tài trợ.

Tố Trâm (1988, Bến Tre), một cô gái trẻ trung dù bị mất khả năng nhìn thấy ánh sáng ở một mắt, chia sẻ, đến cuối năm 2017, trình độ tiếng Anh của cô chỉ ở mức cơ bản và tập trung vào môn viết, đọc; môn nói và nghe lúc nào cũng dưới mức trung bình, dù cô luôn cố gắng để cải thiện trình độ.

Từ thời sinh viên, hễ gặp người nước ngoài, Trâm lại muốn đến gần và giao tiếp với họ. "Một vài lần, tôi chủ động trò chuyện nhưng họ cứ nhăn mặt và hỏi: 'What?' 'What did you say?' Lúc đó, niềm cảm hứng nói chuyện của hai bên đều bị tụt xuống thảm hại", Trâm nhớ lại.

Cứ vậy đến khi tốt nghiệp đi làm, Trâm cho rằng công việc của mình chủ yếu gắn với những đối tượng hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài nên dần quên lãng vai trò to lớn của ngoại ngữ này. Đến khi công tác tại Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ, Trâm có cơ hội làm việc trực tiếp với đại diện của tổ chức Human Care Association - đơn vị thực hiện chương trình Sống độc lập.

Lúc đó, cô gái nhỏ nhắn đã rất lúng túng vì mặc dù biết khá nhiều từ vựng tiếng Anh, nhưng phát âm không đúng nên đồng nghiệp người nước ngoài nghe không hiểu cô nói. Họ thường hỏi lại cô câu "What do you mean? (Ý bạn là gì vậy).

Trâm nhận ra mình phát âm sai nhiều và khó sửa chữa nên đã tìm kiếm và tự học phát âm kết hợp với xem video hướng dẫn trên Youtube, nhưng trình độ vẫn chưa cải thiện mấy vì không có giáo viên sửa lỗi.

Ông Hiroaki Furihata - Đại diện Hiệp Hội chăm sóc con người Nhật Bản đến làm việc tại Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Tố Trâm đứng ngoài cùng bên trái.

Hành trình chinh phục IELTS

Gần cuối năm 2017, Nguyễn Thụy Tố Trâm đã tham gia kỳ thi IELTS lần đầu và nhận thang điểm 4.5 cho môn Nói, 3.5 môn Nghe. Một lần lang thang Internet, Trâm biết đến nhóm facebook"Tự học IELTS 9.0" với hơn 240.000 thành viên. Cô nhận thấy nhiều bạn có chung mối quan tâm đối với IELTS đặc biệt là lo ngại về phần phát âm nên đã tham gia nhóm và theo dõi các bài chia sẻ kiến thức của giáo viên IELTS hoạt động trong nhóm. Tại đây, Trâm rất thích các bài chia sẻ của cô Thùy Trang - giáo viên đang giảng dạy IELTS tại trung tâm Ngoại ngữ Trang Nguyễn (TP HCM).

Cô Thùy Trang (áo đen) - giáo viên đang giảng dạy IELTS tại trung tâm Ngoại ngữ Trang Nguyễn (TP HCM).

Sau khi liên hệ với cô Thùy Trang, Trâm đã được cô cấp học bổng học IELTS miễn phí. "Cô Trang truyền cảm hứng và tạo ấn tượng cho tôi ngay từ ngày học đầu tiên, với phương pháp dạy học thi IELTS lôi cuốn và hiệu quả. Đặc biệt, nhận thấy điểm yếu của tôi là nghe và nói, cô Trang đã giới thiệu ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh chuẩn Elsa Speak - Hành trình cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của tôi bắt đầu từ đây", Trâm nhớ lại.

Phát âm tiếng Anh chuẩn với ELSA Speak

Ứng dụng ELSA Speak.

Trâm chia sẻ: "Phát âm của tôi nặng tính vùng miền của khu vực Tây Nam Bộ. Đặc biệt, tôi quen cách cứ nhìn vào chữ và đọc theo cách của mình. Lỗi lớn nữa là phát âm thiếu âm cuối final sound, đặc biệt là âm s".

Lúc đầu, cô dùng thử ELSA Speak và cho rằng đây là ứng dụng luyện phát âm dành cho thiếu nhi nên chưa thực sự để tâm. Nhưng sau một thời gian ngắn, Trâm thấy ứng dụng có tính năng hỗ trợ sửa lỗi phát âm ngay lập tức giống như một "gia sư nhân tạo" tại nhà. Ngoài ra, từ điển của ELSA còn hỗ trợ luyện phát âm bất cứ câu tiếng Anh nào Trâm gõ vào nên rất thích thú.

Tố Trâm cùng các bạn học ở đại học Flinders (Trâm mặc áo dài xanh, thứ 2 từ phải sang trái).

"ELSA Speak đã giúp tôi cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh hiệu quả, thậm chí còn giúp tôi nghe hiểu hơn khi làm bài IELTS Listening", Trâm nói. Kết quả, cô gái miền Tây đã thi đạt điểm IELTS 6.0 overal, trong đó kỹ năng Speaking đạt điểm 7.0 và Listening đạt điểm 6.0. Nhờ đó, Trâm đã nhận học bổng toàn phần gần 200.000 AUD tại Đại học Flinders do chính phủ Australia tài trợ vào đầu 2019.

Hành trình chinh phục học bổng Australia hơn 3 tỷ đồng của cô gái khiếm thị Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh chuẩn Elsa.

Thế Đan