Hà Nội tăng học phí trường tiểu học và THPT chất lượng cao

Mức trần học phí năm học 2020-2021 với cấp học mầm non và THCS được giữ nguyên như năm học 2019-2020, lần lượt là 5,1 và 5,3 triệu đồng một tháng.

Nghị quyết quy định mức trần học phí năm học 2020-2021 đối với trường công lập chất lượng cao được HĐND thành phố Hà Nội thông qua sáng 4/12, với tỷ lệ 94,06% đại biểu tán thành.

Trên cơ sở mức trần học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... để quyết định mức thu học phí cụ thể.

Như vậy, với việc tăng học phí này, học sinh ba trường Tiểu học Sài Đồng (quận Long Biên), Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm) và THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) sẽ bị tác động.

Trước đó UBND thành phố Hà Nội đề xuất tăng học phí với tất cả trường chất lượng cao ở bốn cấp trên địa bàn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến học sinh của 14 trường công lập và 5 trường ngoài công lập.

Tiêu chí để xác định trường chất lượng cao gồm thành tích, chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy, số lượng học sinh một lớp, tỷ lệ học sinh khá, giỏi...

Danh sách 14 trường công lập chất lượng cao của Hà Nội:

1. Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị

2. Trường Mẫu giáo Quang Trung (quận Hoàn Kiếm)

3. Trường Mầm non 20/10 (quận Hoàn Kiếm)

4. Trường Mầm non Việt Bun (quận Hai Bà Trưng)

5. Trường Mầm non Mai Dịch (quận Cầu Giấy)

6. Trường Mầm non Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên)

7. Trường Mầm non Sài Đồng (quận Long Biên)

8. Trường Tiểu học Sài Đồng (quận Long Biên)

9. Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm)

10. Trường THCS Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy)

11. Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)

12. Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân)|

13. Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm)

14. Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa)

5 trường ngoài công lập chất lượng cao:

1. Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy)

2. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm)

3. Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm)

4. Trường THPT Nguyễn Siêu

5. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm