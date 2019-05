Hà Giang bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sau bê bối thi cử

Tân Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang từng làm Phó phòng phụ trách khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục.

Ngày 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký quyết định bổ nhiệm ông Lâm Thế Hùng, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo) làm Phó giám đốc Sở này.

Theo cơ cấu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang có ba cấp phó và một giám đốc Sở. Cuối năm 2018, Giám đốc Vũ Văn Sử nghỉ hưu. Hai phó giám đốc là bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông bị khởi tố đầu tháng 4/2019 vì cáo buộc liên quan vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang do đó chỉ còn một Phó giám đốc là ông Nguyễn Thế Bình, phụ trách điều hành công việc của Sở. Việc bổ nhiệm thêm Phó giám đốc Lâm Thế Hùng nhằm ổn định nhân sự cho cơ quan này.

Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tháng 7/2018, Công an Hà Giang khởi tố bị can với ông Vũ Trọng Lương - người đã can thiệp trực tiếp vào bài thi của 114 thí sinh Hà Giang. Ông Lương bị bắt, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị điều tra với cùng tội danh.

Đến ngày 8/4, sau gần chín tháng, Cơ quan điều tra khởi tố thêm bà Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 Hà Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.

Một Phó giám đốc khác là ông Phạm Văn Khuông cùng bà Lê Thị Dung (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) bị khởi tố cùng tội danh. Ba bị can này được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.