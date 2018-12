Gọi taxi trong tiếng Anh

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn biết cách bắt taxi, trò chuyện với tài xế và trả tiền khi đến nơi.

Đặt taxi

Cách đặt taxi phổ biến nhất là qua điện thoại. Khi gọi đến công ty taxi, bạn hãy nói: "May I book a taxi at (time)?". Hoặc nếu muốn đi ngay lập tức, bạn dùng câu hỏi: "When is the soonest I could book a taxi for?". Tiếp đến, bạn cần cho người điều hành taxi biết địa chỉ đón: "I'm at (address)" hoặc "Could you send the taxi to (address)?", và điểm đến: "I’d like to go to (address)".

Để không bất ngờ với mức giá khi đến nơi, bạn nên hỏi trước: "How much will that cost?".

Ảnh: EF English Live

Nhờ nhân viên khách sạn

Nếu đang ở khách sạn, bạn có thể nhờ nhân viên tiếp tân gọi một taxi bằng câu "Could you organize a taxi for me for this evening please? I need to be picked up at (time) to go to (place)", hoặc hỏi nhân viên trực cửa: "Excuse me, could you hail a taxi for me please?", rồi tự thương lượng giá cả, điểm đến với tài xế.

Vẫy taxi

Khi bạn dừng một chiếc taxi đang chạy trên đường và vào bên trong xe, đó gọi là "hailing a taxi". Trước khi lên xe, bạn nên hỏi tài xế: "Could you take me to (place)?" và "How much will that cost?" hoặc "Do you use a meter?" ở những nơi tài xế thường sử dụng đồng hồ để tính tiền.

Trong xe taxi

Nhiều tài xế rất thích nói chuyện. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hành giao tiếp. Những câu chuyện quen thuộc có thể là sự kiện vu vơ trong ngày, quê quán của tài xế. Nếu muốn đến nơi nhanh nhất có thể, bạn nên nói: "I’m really in a hurry, so can you take the quickest route please?". Còn nếu muốn thong thả ngắm đường phố, câu bạn nên dùng là "Can we drive past (famous place) on the way?".

Khi đến nơi

Nếu chưa thương lượng giá cả từ trước, giờ là lúc bạn phải hỏi: "How much is the fare please?" hoặc "How much do I owe you?". Muốn trả tiền tip cho tài xế vì dịch vụ tốt, bạn có thể nói "Here’s a tip" hoặc "Keep the change" (Cứ giữ tiền thừa đi ạ).