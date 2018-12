Giới trẻ chia sẻ hành trình khai phá tiềm lực bản thân

Vừa qua tại GEM Center, TP HCM, đã diễn ra Lễ vinh danh và trao thưởng - YOLA Send-Off - The Power within You cho hơn 200 bạn nhận học bổng các trường trung học và đại học hàng đầu thế giới. Sự kiện tổ chức bởi Tổ chức giáo dục YOLA, nhằm tạo cảm hứng cho giới trẻ tự tin viết tiếp và chia sẻ về câu chuyện của mình cho những thế hệ tiếp sau.

Theo đại diện ban tổ chức, tại buổi lễ, nhiều bạn trẻ là những doanh nhân, nghệ sĩ học sinh đã chia sẻ hành trình khai phá tiềm lực của bản thân.

Lê Nguyễn Thiên Hương, sáng lập chiến dịch #SaveSonDoong cho biết, du lịch bụi và du học là phương thức giúp cô tìm ra niềm đam mê về môi trường và tiềm năng sư phạm, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, di sản văn hóa.

Lê Nguyễn Thiên Hương - Sáng lập chiến dịch #SaveSonDoong.

Nói về dự án bảo vệ hệ sinh thái và phản đối xây dựng cáp treo vào hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình, Hương chia sẻ: "Năm triệu năm mới hình thành nên hang Sơn Đoòng. Tôi không muốn dự án cáp treo đưa hàng nghìn người vào hang mỗi ngày phá hỏng di sản này. Người Việt Nam mình luôn tự hào khi nói với thế giới về các kỳ quan thiên nhiên như Hạ Long, Sơn Đoòng nhưng lại không làm gì để bảo vệ nó". Thiên Hương là một trong những Gương mặt trẻ tiêu biểu dưới 30 tuổi được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vì có những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Còn với nam ca, nhạc sĩ Only C, người gắn liền những bản hit và câu chuyện về "mình mạnh chỗ nào thì mình biết" tự nhận bản thân có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Bên cạnh đó, anh được sự hỗ trợ từ người bố nên tiềm năng sớm khai phá, trở thành một trong những nam ca nhạc sĩ thành công hiện nay.

Ngoài ra, Only C đã sử dụng âm nhạc để truyền tải những cảm xúc đến các bạn trẻ tham gia sự kiện.

Ca Nhạc sĩ Only C.

Tại sự kiện, Đỗ Trường An, học sinh lớp 12 trường THPT Tây Thạnh, TP HCM, học viên chương trình IELTS tại YOLA cho biết, tiềm năng của bản thân được khai phóng nhờ những lần xem bản tin thời sự và nung nấu những ước mơ, dự định thay đổi để người dân Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Nam sinh bắt đầu giấc mơ đi từ những hoạt động nhỏ như dạy cho các em ở khu phố, rồi đến quận, tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc thi sáng chế (tạo máy phát điện bằng cảm ứng điện từ), hoặc đơn giản là cuộc thi viết Ước mơ trong tôi do YOLA tổ chức và đạt giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Hiện tại, An đã hoàn thành kỳ thi THPT và đại học Việt Nam, nhưng nam sinh quyết định sẽ "gap year" (kỳ nghỉ giữa hiệp trong một quá trình học tập hay làm việc, cho phép bạn tìm đến những kế hoạch khác biệt) để rèn luyện thêm tiếng Anh, tìm hiểu bản thân, thực hiện các dự án cộng đồng và tìm học bổng đi Mỹ.

Ngô Thùy Ngọc Tú, đồng sáng lập YOLA, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng từ trường Đại học Stanford, Mỹ và tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh từ Đại học Insead, Singapore, cho biết bản thân là sản phẩm của giáo dục khai phóng với nền tảng kiến thức được trang bị rất rộng.

Tú chia sẻ, cô tâm đắc mô hình này, nên ngay khi đang ngồi trên ghế Trường Đại học Stanford, Mỹ, cô đã cùng với những người cộng sự xây dựng Yola với mô hình giáo dục khai phóng, lấy tiếng Anh làm chủ đạo. Điều này nhằm trang bị cho các bạn trẻ kỹ năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm để phát triển con người toàn diện, vươn tầm châu lục và thế giới.

"Sự kiện YOLA Send-Off hàng năm là dịp để vinh danh những cá nhân xuất sắc mà tổ chức đã hỗ trợ trong quá trình giúp các bạn khai phóng tiềm lực bản thân, đặt những bước chân đầu tiên vào các trường đại học danh giá để đi đến những thành công lớn lao hơn trong tương lai", Ngọc Tú nói.

Nghi thức tung nón chúc mừng các bạn học viên Yola được nhận học bổng trên toàn thế giới.

Thế Đan